Unangemeldete Versammlung Demo in Gera führt erneut zu Großeinsatz der Polizei

Gera Nachdem in der vergangenen Woche eine unangemeldete Versammlung in Beleidigungen und Rangeleien gipfelte, ist am Montagabend eine erneute Kundgebung friedlich verlaufen.

Bereits in der vergangenen Woche fand eine unangemeldete Demo in der Geraer Innenstadt statt. Die Teilnehmer versuchten, von der Route abzuweichen, um auf den Weihnachtsmarkt zu gelangen. Als die Polizei dies zu verhindern versuchte, eskalierte die Situation.

An diesem Montag kam es ebenfalls zu einer nicht angemeldeten Versammlung in Gera. Für den Ernstfall einer erneuten Eskalation trugen die Beamten Schlagstöcke und Helme bei sich. Wie die Polizei mitteilte, verlief diese Versammlung allerdings friedlich. Unterstützt wurde die Geraer Polizei von Beamten der Thüringer Bereitschaftspolizei.

Der Bereich rund um den Versammlungsort wurde weiträumig abgesperrt. Gegen 19 Uhr setzte sich die Gruppe am Theatervorplatz in Bewegung und wurde dabei polizeilich begleitet. Eine Zwischenkundgebung fand am Nicolaiberg statt.

Die Teilnehmer der Demonstration riefen Parolen wie zum Beispiel „Wir sind das Volk“ und „Abschieben!“. Laut Polizeiinformationen nahmen rund 450 Personen an der Versammlung teil, die gegen 20.30 Uhr am Theatervorplatz endete.

Die Geraer Polizei leitete drei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und dem Verdacht auf Verstoß gegen §90a des StGB (Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole) ein.

