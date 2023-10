Die Polizei ermittelt gegen den Anmelder der sogenannten Montagsspaziergänge in Gera (Symbolfoto).

Demo-Organisator in Gera skandiert SA-Parole - Polizei leitet Ermittlungen ein

Gera. Gegen den Organisator der montäglichen Protestmärsche des rechten Spektrums in Gera wird ermittelt. Er soll eine verbotene Nazi-Parole skandiert haben.

Nach einer Demonstration von Anhängern des rechtsextremen Spektrums in Gera ermittelt die Polizei gegen deren Anmelder. Der Mann habe in einer Rede eine verbotene Nazi-Parole skandiert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag über den Vorfall vom Montag.

Es handele sich um eine Parole der Sturmabteilung (SA) der NSDAP. Dies stelle den Anfangsverdacht für eine Straftat dar, schrieb die Polizei im Kurznachrichtendienst X (früher Twitter), wo auch ein Video von dem Vorfall kursierte.

Bei einer Versammlung in #Gera am gestrigen Montag skandierte ein Redner einer verbotene Parole, was den Anfangsverdacht für eine Straftat darstellt.



Wir leiteten unverzüglich ein Verfahren gegen den Tatverdächtigen ein. Die Ermittlungen laufen. — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) October 31, 2023

Es ist nicht die erste Ermittlung wegen der Verwendung dieser Parole gegen den Mann, der in Gera regelmäßig sogenannte Montagsspaziergänge des rechten Spektrums organisiert. Bereits nach einer Demonstration am 3. Oktober in Gera, bei dem er die SA-Losung ebenfalls gerufen haben soll, ermittelte die Polizei gegen ihn wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

An der Demonstration am Montag hatten sich laut Polizei 150 Menschen beteiligt.

