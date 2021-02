Den Bühnenvorhang gibt es heute noch

Dekorateurmeisterin Birgit Lorenz in ihrem Geschäft in der Schülerstraße

Dem Dekorieren ist die heute 60-Jährige treu geblieben. Sie führt mit Frank Wunderlich das Geschäft Raumausstattung Lorenz & Co. in Geras Schülerstaße. Verbunden fühlt sich die zierliche Frau noch immer mit ehemaligen Mitarbeitern im einstigen Haus der Kultur. Man trifft sich in losen Abständen, erzählt Neuigkeiten, zeigt Fotos von den Enkeln und schwelgt in Erinnerungen. „Meiner Freundin aus dem Malsaal hat Frank Schöbel einst über den Bauch gestreichelt, als sie schwanger war. Er ist ein feiner Mann, bodenständig und nett“, weiß Birgit Lorenz zu berichten. Sie lächelt. „Der Sänger war oft zu Gast.“