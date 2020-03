Den Gottesdienst gibt es in Gera auf Papier

„Was jetzt passiert, widerspricht unserer Arbeit völlig. Wir sind auf Begegnungen angewiesen", sagt Pfarrer Andreas Schaller, der zugleich amtierender Superintendent für den Kirchenkreis Gera ist. Trotzdem wird Gottesdienst gefeiert. Anders. Jeder betet für sich. In Gedanken ist er bei den andern.

Möglich macht das der Gottesdienst auf Papier. Den ersten dieser Art hat Stefan Körner, geschäftsführender Pfarrer der Stadtkirchgemeinde Gera, für alle evangelisch-lutherischen Gemeinden geschrieben. „Fürchtet euch nicht“, nennt er ihn. Stille empfiehlt er und eine brennende Kerze.

Mit Gottesdienstblättern in der Hand war Andreas Schaller am Freitag schon in Langenberg unterwegs. In Läden, die noch geöffnet bleiben dürfen, legte er sie aus. Reichte Handwerkerin Bärbel Hamal ein Bündel durchs Fenster und besuchte Gitta Bajorat in ihrem Fleischerladen, in den jetzt jeweils nur zwei Kunden eintreten dürfen. Dort bei der Gemeindekirchenratsvorsitzenden landen drei Mal im Jahr die Gemeindebriefe. Jetzt gibt sie vor jedem Wochenende zur handfesten auch die geistige Nahrung mit. „Viele wissen, dass es hier Kirchennachrichten gibt“, sagt die Mitinhaberin, die sich jetzt vor allem darum sorgt, dass sie die Essenlieferungen an bis zu 60 Rentner wochentags aufrecht erhalten kann.

Hoffnung lässt sich mit Anrufen verbreiten

Der Wochenspruch des Gottesdienstes lautet: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht“. Eine ganze Ähre von Weizenkörnern nämlich. Dieses Bild überträgt Stefan Körner auf die Hoffnung. Bliebe sie in der privaten Saattüte, würde sie ihr Potenzial nicht entfalten. Deshalb schreibt er, wer Hoffnung in sich trage, solle einen Menschen anrufen oder eine Karte schreiben und seine Hoffnung verteilen.

Bis nach Ostern ruht das kirchliche Leben. Auch Konfirmationen finden nicht statt. „Ich würde Ostern feiern, wenn wir alles überwunden haben – wie eine Auferstehung“, sagt Andreas Schaller, der nun länger als geplant als Superintendent amtieren wird.