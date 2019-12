Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den roten Teppich ausrollen

An der Tonhalle war am Donnerstagabend zur Ehrenamts-Gala der rote Teppich im wahrsten Sinn des Wortes für die Engagierten unserer Stadt ausgerollt. Gut jeder Dritte in Gera ist gegenwärtig ehrenamtlich aktiv. Knapp 600 Vereine gestalten das gesellschaftliche Leben der Stadt mit und bringen sich maßgeblich und dabei individuell ein. Bedeutet: Ohne die Aktiven in Organisationen, Vereinen, Selbsthilfegruppen und Projekten würde Gera kaum funktionieren. Ein solches Engagement kann nicht genug gewürdigt werden. Dies ist gestern auf kommunaler Ebene geschehen. Auf mehr als 75-fache Weise – so viele Menschen erhielten Urkunden und Preise.

Wertschätzend ist aber vor allem, den „roten Teppich“ den Ehrenamtlern für ihre tägliche Arbeit auszurollen. Sprich, sie konkret zu unterstützen, damit sie ihre Aufgaben schneller und leichter bewältigen können und nicht irgendwann „die Flinte ins Korn werfen“. Eine solche Hilfe kann bei zusätzlichen Landesmitteln beginnen und bei geringeren bürokratischen Hürden für Förderanträge zur Ehrenamtsarbeit, enden. All dies sind Dinge, die die Ehrenamtsstiftung zum gestrigen Tag des Internationalen Ehrenamts anmahnte. Anerkennungen können zweifellos erfreuen. Für weiteres Engagement motivieren dürften vor allem handfeste Maßnahmen.