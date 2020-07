Den Waldkauz aus nächster Nähe sehen

„Eulen - geräuschlose Jäger der Nacht“, heißt die Ferienveranstaltung, zu der das Museum für Naturkunde Gera jeden Feriendienstag um 14 Uhr einlädt. Museumspädagoge Frank Hrouda und die zwölfjährige Lucie aus Clausnitz bei Chemnitz, die derzeit bei ihrer Oma in Gera Feriengast ist, unterhalten sich hier über einen präparierten Waldkauz. Eulenarten wie den Raufußkauz, die Sumpfohreule, den Steinkauz und den Uhu als größte Eule Mitteleuropas lernen die Besucher im Präparat kennen. Einige von ihnen sind auch in Gera und in der Umgebung der Stadt zu Hause. Die seltenste Art, die Fenstereule, bastelten sich die Kinder selbst.