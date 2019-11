In Langenberg ist es inzwischen schöner Brauch, mit Kindern den Weihnachtsbaum zu schmücken.

Gera-Langenberg. Am Sonnabend wird der Baum am Pfarrplatz aufgestellt. Kinder sind eingeladen, beim Anputzen zu helfen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Weihnachtsbaum für Gera-Langenberg schmücken

Der Weihnachtsbaum wird am Sonnabend, 30. November, auf dem Langenberger Pfarrplatz aufgestellt und geschmückt. Unter dem Motto „Adventsstimmung in Gera-Langenberg“ soll für eben diese am Vortag des 1. Advents gesorgt werden. Um 13 Uhr wird der Baum geholt und aufgestellt, ab 14 Uh sind alle Kinder eingeladen, beim Schmücken zu helfen. Kugeln und Beleuchtung stehen bereit, wie Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch erklärt, der zusammen mit dem Ortsteilrat einlädt. Verschiedene Stände von ortsansässigen Händlern sorgen für die Verpflegung und Weihnachtsmarktatmosphäre im Ortsteil.