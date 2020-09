Die Arbeiten am Sandsteinportal des Schreiberschen Hauses in Gera. (Archivfoto)

Gera. Am 13. September können sich Interessierte über wichtige Kulturdenkmale Geras digital informieren.

Denkmaltag 2020 auch in Gera nur im digitalen Raum

Am Sonntag, 13. September, können sich Interessierte über wichtige Kulturdenkmale Geras digital informieren. 2020 sieht die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) im Sinne des Infektionsschutzes von öffentlichen Veranstaltungen ab und setzt mit einem umfangreichen Online-Programm auf digitale Information. Auch Gera beteiligt sich an diesem Format.

So stehen auf der Geraer Website ab dem 13. September für alle interessierten Bürger Flyer zum Download zur Verfügung, in denen über eine Vielzahl denkmalgeschützter Gebäude der Stadt informiert wird.

Den Mittelpunkt bilden drei Objekte: Der vom Geraer Thilo Schoder entworfene Industriebau Golde, die ehemalige Amthorsche Handelsschule in der Humboldtstraße 25, deren Namensgeber Eduard Amthor 200. Geburtstag feiert, und die 300-jährige Salvatorkirche.

Einen zweiten Schwerpunkt setzt die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Gera mit solchen Denkmalen, die wegen Sanierungsarbeiten für die Öffentlichkeit aktuell nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind.

Dazu gehört neben dem über 400 Jahre alten Fachwerkgebäude am Gries 5 auch die Marienkirche. Wichtige Instandsetzungsarbeiten finden derzeit auch an der Pfarrkirche in Langenberg statt.

Schließlich informiert die Denkmalschutzbehörde Gera auch über das Schreibersche Haus. Erst vor kurzem wurden das historische Sandsteinportal, die plastischen Formsteine sowie die Figuren am Eingang saniert.

Weitere Infos zum Tag des offenen Denkmals im Internet: www.tag-des-offenen-denkmals.de