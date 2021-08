Der Alleskönner Zucchini

Topfgeflüster mit Koch René Müller

Sonne, Regen, Sonne, Regen – das durchwachsene Wetter, lässt die Gemüse- und vor allem die Zucchini-Ernte förmlich „explodieren“. Daher wollen wir uns heute ein paar Möglichkeiten widmen, wie man die Zucchini auch über ihre Erntezeit hinaus nutzen kann.

Wer besonders lange etwas von seiner Zucchini haben möchte, dem empfehle ich das Einfrieren. Durch diese Konservierung sind die grünen Gartenkürbisse sorgenfrei bis zu 12 Monate haltbar.

Dazu vorher die Zucchini waschen, abtrocknen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und dann in Würfel oder Scheiben geschnitten einfrieren.

Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte „Einwecken“, dazu die Zucchini Würfel beziehungsweise Scheiben mit etwas Zwiebel, Knoblauch, Essig, Zucker, Senf und Wasser einkochen. So halten unsere Zucchini im Einmachglas, an einem dunklen und vor allem kühlen Ort, mehrere Monate.

Ebenso lange kann man das Gemüse als sogenannte Antipasti für sich haltbar machen.

Hierzu werden die Zucchini ebenfalls vom Kerngehäuse befreit und dann in mundgerechte Stücke oder Scheiben geschnitten. Die Zucchini vorm Einlegen in Öl ringsum goldbraun anbraten oder im Ofen bei 220 Grad für zehn bis 12 Minuten backen. Nach dem Erhitzen die Zucchini mit ausreichend Zucker, etwas Salz, Knoblauch, Thymian und Rosmarin würzen und mit Öl bedecken. Luftdicht verschlossen, hält so unser grüner Alleskönner mehrere Wochen.

Wem das alles viel zu weit in die Ferne geplant ist, für den habe ich heute ein Schüttel-Zucchini-Rezept.

Ähnlich wie bei den Schüttelgurken, bedarf es etwas Kräuteressig, Zucker, Salz, Senfkörner, Zwiebeln und Dill und im Handumdrehen sind unsere schnellen Zucchini fertig und halten so mindestens drei bis vier Wochen.

All unsere heutigen Rezeptvorschläge erhalten Sie wie gewohnt in ausführlicher Form unter: topfgefluester@gmail.com.