Der Geraer Dekan und der Seufzer

Bertram Wolf, Dekan der Pfarrei St. Elisabeth Gera

Ach je! Dieser Seufzer entfährt vermutlich nicht nur mir immer wieder mal.

Wenn etwa unvorhergesehenes die beste Pläne durchkreuzt, kann ich damit mein Bedauern darüber äußern. Manchmal ist es auch einfach nur eine erste Reaktion, bis sich die Gedanken wieder geordnet haben. Ach je, so ist es also jetzt.

Da die Bibel Gotteswort in Menschenwort ist, finden sich in den Texten auch da hunderte von Weh und Achs.

Besonders das biblische Gebetbuch der Psalmen formuliert so: Ach Herr, gib doch Gelingen! (Psalm 118,25) Ich stimme gern in diese biblische Klage ein, weil es mich erleichtert. Dann bin ich mit meinen Sorgen nicht allein, sondern weiß mich mit Betenden durch alle Zeiten und Orte verbunden. Wenn der Seufzer erstmal raus ist, gelingt es mir auch wieder, den Kopf zu heben.

Ach je! Das ist ein Alltagsgebet, was jedem Menschen zugänglich ist. Die Tage vor Pfingsten laden besonders dazu ein. Denn am Pfingstfest wurden aus den seufzenden Freunden Jesu in Jerusalem charismatische Verkünder der Frohen Botschaft.

Diesen Sinneswandel schreibt die Apostelgeschichte dem Geist Gottes zu. Wenn der Apostel Paulus die christliche Hoffnung seiner Gemeinde (Röm 8) vermitteln will, kommt er um diese unaussprechlichen Seufzer nicht herum.

Denn oft genug reicht es nicht zu einem wohlgeordneten und ausformulierten Gebet. Paulus sieht im Ächzen schon den Geist am Wirken.

Wir wissen eben manchmal nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen.

Aber der Geist tritt für uns ein. Es ist der Geist dessen, der unser Herz kennt. Die Anlässe zu solchem Gebet werden uns bestimmt nicht ausgehen. Ebenso wenig aber auch die Möglichkeit, es zu adressieren. Wir beten in der Hoffnung, dass Gott unser Gebet erhört.

Unser „Ach je!“ kann der Anfang dazu sein.