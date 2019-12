Knapp 500 Läufer nahmen 2018 an der Panndorfhalle in der Neuen Straße in Gera allein die 11 km-Strecke des Geraer Silvesterlaufs in Angriff.

Der Geraer Remo Reichel ist schnell wieder im Laufmodus

„Weihnachten genießt man in Familie. Aber den Silvesterlauf bekomme ich natürlich nicht aus dem Kopf“, verrät Silvesterlauf-Gesamtleiter Remo Reichel. Schon am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags schaltete der 40-Jährige in den Silvesterlauf-Modus.

650 Voranmeldungen für den Silvesterlauf in Gera

Nicht nur, dass er eine Liste mit den vermeintlichen Favoriten über elf und 20 Kilometer für die Sprecher vorbereitete, auch mit der Wettervorhersage beschäftigte er sich. „Temperaturen um null Grad und trocken – das finden wir als Veranstalter gut“, sagte Remo Reichel, der nach etwa 650 Voranmeldungen bis zum Donnerstag mit etwa 1200 Teilnehmern rechnete.

Am Freitagnachmittag werden Start und Ziel aufgebaut

Am Freitag ab 13 Uhr erfolgt der Aufbau des Start- und Ziel-Bereichs. Ab 16 Uhr konnten die ersten Startunterlagen samt Startnummern entgegen genommen werden. „Das hat sich bewährt, entspannt die Situation am Morgen des Lauftages etwas“, so Remo Reichel.

Keiner der Streckenrekordler wird am Start sein

Von den Streckenrekordlern Christian Seiler, Nora Kusterer (beide 11 km), Neil Renault und Carolin Tuch (beide 20 km) ist niemand am Start. Über 20 km könnten sich Zehnfach-Gewinner Sebastian Harz (Hermsdorf) und der für den USV Erfurt startende Dresdner Andre Fischer wiederum ein Duell liefern, in das auch der gebürtige Schotte Andrew Liston eingreifen könnte.

Bei den Damen wird Vorjahressiegerin Kathleen Alles von den X-Runners Jena von der Görlitzerin Franziska Kranich herausgefordert. Auf den 11 km ist der Sömmerdaer Samson Tesfazghi Hayalu wohl der Favorit. Der Sieger des diesjährigen Rennsteiglauf-Halbmarathons muss sich u.a. mit dem 19-jährigen Geraer Lokalmatadoren Tim Schneegaß auseinandersetzen, der mittlerweile bei Bauerfeind in Zeulenroda arbeitet.

Auch bei den Frauen gehört mit der erfahrenen Katrin Puth eine Geraerin zum engeren Kreis der Sieganwärter. Sie bekommt es allerdings mit starker Leipziger Gegenwehr von Franziska Schneider (Zweite 2017) und Anna Kristin Fischer (Siegerin 2018) zu tun, um sich abermals in die Gewinnerlisten eintragen zu können.

Der erste Start erfolgt am Freitag an der Panndorfhalle um 9.30 Uhr. Mit den ersten Zieleinläufen wird ab 10.10 Uhr gerechnet.