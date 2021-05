Der Goldene Spatz schmückt Gera

Gera. Das Festival startet am 6. Juni und kann online verfolgt werden. Kartenvorverkauf am 3. Juni.

Vom 6. bis 12. Juni wird das 29. Deutsche Kinder Medien Festival Goldener Spatz mit über 70 Veranstaltungen diesmal als Online-Ausgabe zu erleben sein. Darüber informiert die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz aus Erfurt in einer Pressemitteilung.

In Gera ist das Spatz-Logo zu entdecken. In der Schloßstraße zieren Banderolen die Gitter um die Magnolien. Der Spatz selbst hat sie dort angebracht. In anderen Jahren flatterten auch gebastelte Spatzen in den Baumwipfeln. Auf diese hat man diesmal verzichtet.

Filme, Videoclips, Apps und Spiele mit vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten werden gezeigt. Auch ein Online-Theater, eine Multivisionsshow mit Checker-Tobi, die Eröffnung und die Preisverleihung im Live-Stream sowie vielfältige Fachveranstaltungen und Vernetzungstreffen würden in diesem Jahr die Goldene Spatz Online-Festival-Erlebniswelt. Die Kinderjury wird vor Ort sein können, um gemeinsam die Wettbewerbsbeiträge zu sichten und am 11. Juni auszuzeichnen.

Das Filmprogramm gibt es vom 6. bis 20. Juni – und damit eine Woche länger als das Festival. Deutschlandweit seien alle Kinder, Familien, Schülerinnen und Schüler sowie Filmfans herzlich eingeladen, das Festival Goldener Spatz online mitzuerleben.

Online-Eintrittskarten sichern

Der Vorverkauf für die Online-Einzeltickets startet am 3. Juni. Die Karten können direkt auf der Internetseite gekauft werden. Für Schulklassen oder Kindergartengruppen ist ab sofort ein Online-Klassen- oder Gruppenticket für 19,99 Euro erhältlich. Diese Tickets sind limitiert und können bis zum 3. Juni im Kartenvorverkauf erworben werden. Das Streamen der Filme ist im Klassenverband und auch im Distanzunterricht möglich. Klassentickets gibt es im Festivalbüro Gera unter Telefon 0365/55 22 800 oder unter E-Mail: neuhaeuser@goldenerspatz.de.

www.goldenerspatz-online.de