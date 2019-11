Mancher Marktriese, mittlerweile in die Jahre gekommen, muss sich anstrengen, will er im Kampf um die Kundschaft erfolgreich bleiben.

Der Kunde ist König

Einkaufsnetz und Papiertüte sind wieder „in“. Unverpacktes boomt und die Mitbringschale feiert an der Fleischtheke ihre Auferstehung. Nur für den Tante-Emma-Laden wird es angesichts wohlsortierter Supermärkte wohl kein Comeback geben. Mit Aldi, Penny, Lidl, Netto, Rewe, Kaufland und Globus dürften für die Geraer keine Supermarkt-Wünsche mehr offen sein. Indes muss sich mancher Marktriese, mittlerweile in die Jahre gekommen, anstrengen, will er im Kampf um die Kundschaft erfolgreich bleiben. Mehr denn je ist der Kunde König, hat zudem die Qual der (Filial-)Wahl.

Aldi in der Braustraße erhielt vor Monaten eine „Frischekur“. Netto plant in Zwötzen ähnliches. Dass dabei oft die Verkaufsfläche mitwächst, dürfte die wenigsten stören. Im Gegenteil. Für den Familieneinkauf beispielsweise in einem Geschäft vollumfänglich fündig zu werden, hat seine Vorteile. Wenn sich ein Anbieter zwecks Sanierung für Abriss und Neubau an gleicher Stelle entschließt, bitteschön. Kritisch wird es, wenn das Unternehmen seine Filiale im gewohnten Umfeld schließt, als Brache stehen lässt und anderswo, schlimmstenfalls auf der grünen Wiese, einen neuen Tempel errichtet. Dann sollte die Kommunalpolitik einschreiten. Denn das bekommt weder dem Stadtbild noch dem Geraer und ist kein gutes Kaufmannsgebaren.