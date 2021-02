Holger Steinbach, Abteilungsleiter Gewässer- und Bodenschutz beim Umweltamt Gera, zeigt den verrohrten Bereich des Schafgrabens zwischen "Am Fischer" und Bahndamm in Zwötzen. Hier blau eingerahmt.

Der Schafgraben wird in Gera-Zwötzen ausgepackt

Besorgnis erregend voll sind in diesen Tagen Bäche und die Weiße Elster. Wie viel Wasser der Schafgraben in Zwötzen derzeit führt, ist hinter der Reihenhaussiedlung am Wiesengrund nicht zu sehen. Dort ist der Wasserlauf verrohrt. Noch.