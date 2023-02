Diako-Beratungsstelle Gera: Wie 1000 Baustellen auf einmal

Gera. Bettina Krause aus der Diako-Beratungsstelle zu häuslicher Gewalt und Familiensorgen und darüber was sich in den vergangenen Jahren verändert hat:

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Catrin Heinrich, besucht in diesem Jahr Mitglieder des Geraer Netzwerkes gegen Häusliche Gewalt. Sie möchte damit auf die zahlreichen Beratungs- und Hilfeangebote aufmerksam machen.

Catrin Heinrich ist seit rund einem Jahr Mitglied in dem Geraer Netzwerk, in dem über 20 Einrichtungen kooperieren, um Hilfen und Beratungsangebote je nach Anliegen von Betroffenen zu vermitteln. Bettina Krause, die in der Familienberatungsstelle Gera in Trägerschaft der Diako Thüringen gGmbH, tätig ist, beantwortet einige, häufig gestellte Fragen:

Was ist bei Konflikten oft zuerst zu klären?

„Geldsorgen“. Denn wer vor lauter finanzieller Sorgen nicht schlafen kann, hat den Kopf nicht frei, Verhaltensweisen zu verändern. Oft sind Frauen von ihren Partnern finanziell abhängig, können sich nicht das Nötigste selbst beschaffen. Wir beraten sie.

Sprechen die Frauen mit Ihnen offen über Gewalterfahrungen?

„Die Dunkelziffer ist hoch. Diejenigen, die mit mir sprechen, kommen oft aus dem Frauenhaus und haben den Ausstieg aus ihrer Beziehung schon geplant.“ Und es kommen Frauen, die sich trennen wollen, weil sie körperliche Gewalt, Erniedrigung, Beschimpfung, Mobbing nicht mehr aushalten und Kinder schützen wollen. Vermittelt wird an die psychologische Beratung.

Beim Schwangerschaftskonflikt stehen Frauen und Familien vor der schweren Entscheidung: Abbruch der Schwangerschaft oder nicht. Was lässt am häufigsten den Konflikt aufkommen?

„Zukunftsangst, Angst vor Überforderung, insbesondere bei Alleinerziehenden und besonders auch, wenn die Familienplanung nach zwei oder drei Kindern schon abgeschlossen war und Frauen sich auch im Beruf wieder stärker engagieren wollen.“

Seit 23 Jahren beraten Sie Frauen und Familien. Was ist heute anders als damals?

„Leben ist viel komplexer geworden.“ Die Problemlagen von Frauen fühlen sich oft an wie „1000 Baustellen auf einmal“. Männer tragen oft die Last des Hauptverdieners. Sie stehen unter dem Druck, dass die Familie ohne sie nicht über die Runden kommt.

Können auch Männer und diverse Personen in die Beratung kommen?

„Selbstverständlich. Wir unterstützen bei Anträgen, durch Gespräche und vermitteln an andere Profis, um je nach Problemlage passende Beratung zu finden.“ red

www.handle-jetzt.dewww.gera.de/gleichstellungwww.diako-thueringen.de