Dichtes Gewimmel beim Herbstcross der Geraer Schulen

Bilderbuchwetter beim Herbstcross der Geraer Schulen. So konnten die 538 Teilnehmer vom letzten Jahr noch einmal verbessert werden. 542 Schülerinnen und Schüler waren diesmal am Start, wobei sich erstmals mehr Mädchen als Jungen auf die verschieden langen Strecken begaben. Damit scheint sich die größte Schulsportveranstaltung Geras wieder in Vor-Corona-Regionen zu stabilisieren. Die Starterzahl konnte sich sehen lassen und sorgte bei Schulsportkoordinator Thomas Schmohl für gute Laune.

„Das war ein toller Crosslauf. Alle waren sehr zufrieden, egal ob Teilnehmer oder Organisatoren. Ein großer Dank gilt den vielen Helfern am Start und auf der Strecke, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung undenkbar wäre“, freute sich Thomas Schmohl. Für Hauptkampfrichter Stephan Krause war nicht einmal sein eigener Geburtstag ein Hinderungsgrund, beim Herbstcross aktiv vor Ort zu sein. Auf dem Fahrrad zeigte er den Grund-, Regel, Gymnasial-, Berufs- und Förderschülern den Weg. „Mit dem E-Bike ist das kein Problem mehr. Da bringt mich kein schneller Läufer mehr außer Puste. Da bin ich ganz entspannt. Jetzt macht sogar das Nach-Hause-Fahren Spaß“, meinte er. Vor Ort war auch mit Tobias Groenewold einer der Sichtungstrainer des Thüringer Leichtathletik-Verbandes, der vom dichten Gewimmel vor Ort überrascht war. „Schön, wenn auch mal im Stadion der Freundschaft etwas los. Letztens war ich in Jena, da war es nicht so voll. Und dann habe ich gehört, dass dieser Schulcross in Gera sogar zweimal im Jahr organisiert wird. Das ist eine tolle Sache“, strahlte er und übernahm die nächste Siegerehrung.

In der Altersklasse M 6 gewinnt Jonas Pofahl (Mitte) vor Philipp Starke (l.) und Islan Dztantemirov. Foto: Jens Lohse / OTZ

Sportlich standen diesmal wieder einige Geschwister-Pärchen im Mittelpunkt. Erstmals trugen sich die Blau-Weiß-Speedskater Jonas (AK 6) und Noah Pofahl (AK 9/beide Semper-Entdecker-Gemeinschaftsschule) gemeinsam in die Siegerlisten ein. Jeweils ganz oben auf dem Podest standen auch Constantin (AK 14) und Sandrine Hilke (AK 16) vom Zabelgymnasium. Bei Constantin Hilke war der Start gar nicht so sicher. „Ich habe derzeit mit einer Entzündung in der Hüfte und einer Blockierung im Rücken zu kämpfen. Dafür lief es ganz gut. Es hat Spaß gemacht. Ich war von Anfang an an der Spitze“, zeigte er sich im Ziel zufrieden. Wenige Minuten später diktierte auch Schwester Sandrine ihren Lauf. „Es war ziemlich kalt. Das hat die Beine festgemacht. Aber es ging schnell vorbei. Das letzte Trainingslager in Zinnowitz steckt mir noch ziemlich in Knochen“, verriet die hoffnungsvolle Leichtathletin. Auch die Hiegemann-Geschwister schafften es beide aufs Treppchen. Emi gewann in der AK 15, während ihr Bruder Willi - beide sind Triathleten beim TSV 1880 Zwötzen - in der AK 12 nach einem tollen Schlussspurt nur seinem Vereinskollegen Sten Rudolph den Vortritt lassen musste. Der hielt die Familienehre diesmal allein hoch, weil sein älterer Bruder Stig - Seriensieger der letzten Jahre - wegen eines Schulpraktikums fehlte.

Bei den Grundschulen gab es einen neuen Sieger. Die Semper-Entdecker-Gemeinschaftsschule ließ mit 42 Punkten mit großem Vorsprung erstmals die Untermhäuser Otto-Dix-Grundschule hinter sich. „Wir haben uns gezielt vorbereitet, extra den Schulcross, der sonst immer erst am Ende des Schuljahrres stattgefunden hat, auf den September vorgezogen. Das hat sich ausgezahlt. Nächsten Donnerstag sind wir auch in Erfurt dabei, wenn es in der Landeshauptstadt um den Titel ´Schnellste Schule Thüringens` geht“, war Sportlehrerin Melanie Zimmer glücklich. Bei den Regelschulen gewann die Grundig-Akademie vor der Semper-Entdecker-Gemeinschaftsschule und der Bieblacher Regelschule. Bei den Gymnasien holte sich das Zabelgymnasium den Gesamterfolg vor dem Liebegymnasium und dem Rutheneum. Bei den Berufsschulen landete die SBBS Wirtschaft/Verwaltung vor der SBBS Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik auf dem ersten Platz. Auch Vertreter des Förderzentrums „Am Brahmetal“ waren beim Herbstcross dabei.

Sieger beim Herbstcross der Geraer Schulen 2023 - Jungen M 6: Jonas Pofahl. M 7: Karl Emil Radzimanowski (beide Entdecker-Gemeinschaftsschule). M 8: Hannes Franke (Otto-Dix-Grundschule). M 9: Noah Pofahl (Entdecker-Gemeinschaftsschule). M 10: Ben Ole Müller (Zabelgymnasium). M 11: Emil Saß (Debschwitzer Regelschule). M 12: Sten Rudolph (Otto-Dix-Regelschule). M 13: Benjamin Ojda (Liebegymnasium). M 14: Constantin Hilke. M 15: Hannes Ruhnke (beide Zabelgymnasium). M 16: Khalil Mnla Yousef (Bieblacher Regelschule). M 17: Konrad Seydlo (Liebegymnasium). M 18 und älter: Laurenz Srelka (SBBS Gesundheit).

Mädchen W 6: Lillian Lindner (Entdecker-Gemeinschaftsschule). W 7: Arina Kutsaieva (Wilhelm-Busch-Grundschule). W 8: Kate Meuche (Otto-Dix-Grundschule). W 9: Aliya Oussaifi (Bergschule). W 10: Sham Khatib (Wilhelm-Busch-Grundschule). W 11: Marlene Schille (Zabelgymnasium). W 12: Palmira Prendel (Rutheneum). W 13: Minou Ruhmland (Regelschule Otto Dix). W 14: Alea Zabel (Entdecker-Gemeinschaftsschule). W 15: Emi Hiegemann (Liebegymnasium). W 16: Sandrine Hilke. W 17: Lina Fiedler. W 18 und älter: Frida Berbig (alle Zabelgymnasium).