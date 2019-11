Bad Köstritz. Sie thront am Elsterufer mit einem großen Turm. Die Mühle der Kleinstadt stellt der Müller vor. Er bringt alte Dokumente mit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Bad Köstritzer Burg ist eine Mühle

Am Mittwoch, dem 27. November, um 19 Uhr beginnt die letzte Veranstaltung von „Köstritzer lesen für Köstritzer“ in diesem Jahr im Heinrich-Schütz-Haus. Fährt ein Fremder auf Bad Köstritz zu und passiert die Elsterbrücke, fällt sein Blick nach rechts auf ein Gebäude, das die meisten als Burg interpretieren.

So hören Einheimische häufig den Ausspruch: „Ihr habt aber eine schöne Burg!“ - Dann ist Aufklärungsarbeit gefragt! Unsere „Burg“ ist eine Mühle, direkt an einem Seitenarm der Weißen Elster gelegen und Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Mit dem Zinnenkranz des großen Turms erinnert das Gebäude an eine Burg. Udo Müller, der Müller, wird die Geschichte seines Hauses präsentieren. Mit alten Fotos und Dokumenten, Konstruktionszeichnungen und Geschichten zu seinen Vorgängern stellt er sein Haus vor.

Die „Lesereihe“ ist inzwischen zu einem beliebten Treffen von „Köstritz-und-Umgebung-Interessierten“ geworden: Hier stehen Haus- und Stadtgeschichten auf den Programm, die von Köstritzern erzählt werden. Meist sind es Erzählende, die dies normalerweise so nicht tun und schon gar nicht vor Publikum. Und das ist der besondere Reiz: Jeder macht es auf seine ganz eigene Weise.