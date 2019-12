Geras Baudezernentin Claudia Baumgartner (parteilos) will Gera verlassen. Sie hat sich in der Stadt Göttingen um dieses Wahlamt beworben. Am 13. Dezember soll dort die Entscheidung fallen. Wird sie gewählt, beginnt ihr Dienst am 1. März 2020. „Ich habe nur mein engstes Umfeld informiert. Vor der Wahl werde ich mich nicht äußern“, sagte die 49-Jährige am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung.

Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) mit der Frage konfrontiert, wie er die Bewerbung in Göttingen bewertet, erklärte: „Im Moment bewerte ich noch gar nichts“.

Von 24 Bewerbern, darunter drei Frauen, waren in Göttingen drei in die engere Auswahl gelangt. Das Vorschlagsrecht dort liegt ausschließlich beim Oberbürgermeister, der sich für die Bewerberin aus Gera entschied. „Mit Claudia Baumgartner gewinnt Göttingen eine erfahrene und engagierte Dezernentin. Ich bin überzeugt, dass sie die Entwicklung der Stadt in den Bereichen Planen, Bauen und Umwelt maßgeblich voranbringen wird“, begründet der Göttinger Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) auf der städtischen Internetseite seinen Vorschlag an den Stadtrat.

2015 vom Stadtrat Gera gewählt

Am 22. April 2015 war die gebürtige Münchenerin in Gera im zweiten Wahlgang mit 24 Stimmen vom Geraer Stadtrat gewählt worden und setzte sich gegen Daniela Hoffmann-Weber, Fachdienstleiterin für Bauvorhaben und Stadtentwicklung, durch. Im ersten Wahlgang war schon ihr Vorgänger Ramon Miller (SPD) ausgeschieden. Damit trat die damals 45-Jährige am 1. Juli 2015 die Nachfolge von Miller an. Für sechs Jahre. Denn so lange dauert die Amtszeit eines Wahlbeamten in der Stadt Gera. Regulär würde diese Zeit erst im Juni 2021 enden.

Doch laut Thüringer Beamtengesetz kann sie von ihrem Dienstvorgesetzten die Entlassung verlangen. Weil Claudia Baumgartner nicht gleichzeitig Wahlbeamtin in zwei Städten sein darf, müsste sie die Entlassungsurkunde in Gera erhalten, ehe sie in Göttingen die Ernennungsurkunde bekommt. Der Stadtrat muss dazu nicht mehr gehört werden.

Porst: „Ich denke, sie geht nicht freiwillig“

„Ich ärgere mich, dass sie geht, weil das sicher Gründe hat“, sagte gestern Ulrich Porst, Fraktionsvorsitzender der Bürgerschaft. Von einer „Kapitulation und Flucht nach vorn“ sprach er. Jedenfalls seien das seine ersten Gedanken gewesen, die er nach Bekanntwerden der „vertraulichen Information“ hatte. Seine Fraktion – damals die drittgrößte im Stadtrat – war es gewesen, die Frau Baumgartner favorisiert hatte. „Von denen, die sich beworben hatten, brachte sie die größte fachliche Kompetenz mit“, sagt er. „Ich bedauere, dass sie geht und ich denke, das ist nicht freiwillig“, so Porst.

„Ich weiß, dass es im Rathaus Reibungspunkte zwischen dem Oberbürgermeister und den Dezernenten gibt. Bei der Wahl des Bürgermeisters durften wir das erleben“, erzählt Porst. Er vermute, dass die Baudezernentin unter diesen Umständen stark leide und dass sich das letztlich auf die Arbeit auswirke.

Wiederholt stand das Baudezernat in der Kritik. Zuletzt weil sich die Schulbauvorhaben Ostschule und Campus erneut verzögern. Voraussichtlich um ein Jahr. Als Hauptgründe dafür wurden von der Baudezernentin unwirtschaftliche Angebote von Baufirmen angeführt oder gar keine Reaktionen auf die Ausschreibung der Bauleistungen.

Bevor Claudia Baumgartner ins Baudezernat nach Gera kam, sammelte die studierte Diplomingenieurin für Landschaftsarchitektur ab 1997 Verwaltungserfahrungen als Sachbearbeiterin in Landshut, Bauamtsleiterin in Töging am Inn und als Baureferentin in Passau, wo sie auch 250 Mitarbeiter hatte.