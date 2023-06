Die CDU-Greiz kürt ihren Landratskandidaten

Staitz/Greiz. Ulli Schäfer soll die Nachfolge von Martina Schweinsburg antreten. Vom Abstimmungsergebnis ist er überrascht.

Das Ergebnis war am Ende zwar nicht einstimmig, aber mehr als deutlich: 65 der 66 anwesenden CDU-Mitglieder des Landkreises Greiz stimmten am Samstag bei der Ervema in Staitz dafür, nächstes Jahr mit dem 40-jährigen Münchenbernsdorfer Ulli Schäfer in das Rennen um das Greizer Landratsamt zu gehen.

Er ist damit der erste Kandidat, der feststeht und erhält breite Rückendeckung seiner Partei. Um Spekulationen vorzubeugen und mit viel Rückenwind in die Wahl zu gehen, hatte man sich entschieden, die Nominierung schon jetzt vorzunehmen. Vom deutlichen Ergebnis zeigte sich Schäfer dann doch überrascht, obwohl er schon länger als möglicher Kandidat gehandelt wurde: „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagte er, „die Höhe der Ja-Stimmen freut mich sehr. Es gibt mir viel Stärke für das nächste Jahr“.

Auch die Greizer Landrätin und Parteikollegin, Martina Schweinsburg, in deren Fußstapfen der Münchenbernsdorfer nun eventuell tritt, zeigte sich überzeugt, den Richtigen gefunden zu haben: „Es wurde eine sehr gute Wahl getroffen, jetzt können wir nach vorne gehen.“

Er wolle vor allem Bewährtes fortsetzen und Stabilität bieten, sagte Schäfer, der auch Kreisvorsitzender der CDU ist und die Fraktion im Kreistag leitet, sei es bei der vollumfänglichen Sanierung der Schulen im Landkreis oder bei der Förderung von Vereinen, Feuerwehr, kulturellen und sozialen Gruppen und anderen. Auch die Digitalisierung der Verwaltung des Landkreises Greiz wolle er weiter vorantreiben, wobei der Landkreis jetzt schon zu den Vorreitern in Thüringen gehöre.

Und natürlich liege ihm neben anderen Themen auch das Soziale und die medizinische Versorgung der Menschen am Herzen, schließlich ist Schäfer auch Präsident des Greizer Deutschen Roten Kreuzes (DRK).