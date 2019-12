Die durchsichtigen Kühe von Kauern

An den Panoramafenstern im Kuhcafé drücken sich nicht nur die Kinder die Nase platt. Selbst die Erwachsenen staunen, was wenige Meter unter ihnen passiert. Die Rindviecher machen es sich bequem in ihren Liegeboxen. Juno schiebt mehrmals am Tag das Futter zu den Fressplätzen. Berta oder Salina spazieren selbstständig zur Melkmaschine. Leckerli lockt auch. Menschen sind selten zu sehen. Der Kuhstall im 21. Jahrhundert ist digitalisiert. Aber wie funktioniert die Robotertechnik im Stall? „Weil die Leute uns immer wieder fragten, sind wir deren Wunsch mit der Veranstaltung nachgekommen“, sagt Klaus-Jürgen Plöthner Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Kauern.





Früher war Stallarbeit sehr schwer

Erwartungsvoll sitzen Ulrike und Peter Jung aus Wünschendorf auf ihren Plätzen. „Wir waren bereits zweimal hier im Café und sind immer wieder erstaunt. Es ist schon imposant, wie sprunghaft sich die Landwirtschaft auf Digitalisierung umgestellt hat. Früher war bei der Viehhaltung schwere Handarbeit vonnöten“, sagt der 77-Jährige. „Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass so viel Technik möglich ist“, meint Siegbert Heiser. „Ich hatte ganz früher einen Bauernhof und musste schuften. Das Wort Roboter kannte ich gar nicht“, fügt der 80-Jährige an. Er ist zu Besuch bei Verwandtschaft und wollte am Samstag unbedingt nach Kauern. „Ich habe im Internet vom Vortrag gelesen. Ja, einen Computer beherrsche ich. Sonst kann ich bei der Jugend gar nicht mehr mitreden“, erzählt verschmitzt der rüstige Rentner, der in Nordrhein-Westfalen lebt. Seinen „Kumpels“, so nennt er die Freunde der Skatrunde nennt, kann er nun viel berichten.





Vision eines perfekten Stalls

Voller Leidenschaft erzählt Uwe Schmidt, Geschäftsführer der Rinderhof GmbH Kauern, wie die Vision vom perfekten Milchviehstall, in dem die Kühe alt werden, wahr wurde. „Landwirte wollen lange mit Tieren arbeiten, also müssen sie sich wohlfühlen.“ Kauern schafft es. Etwa 53.000 Liter Milch beträgt die durchschnittliche Lebensleistung einer Kuh von hier. Der Thüringer Durchschnittswert wird mit 26.000 bis 27.000 Liter angegeben.

In dem Stall sind gegenwärtig 260 Kühe, im Jungviehstall ist Platz für 200. Alle tragen Chips, auf denen sämtliche Daten gespeichert sind. Da kommen 128 Millionen Datensätze pro Tag zusammen. „Geht es zum Beispiel zu einem der vier Melkroboter, die 24 Stunden im Betrieb sind, wird die Milch sofort auf Qualitätsabweichungen, die auf eine Erkrankung des Euters deuten können. Nebenbei wird die Kuh gewogen. Die Daten werden aufgezeichnet und im Leitstand ausgewertet. So können wir jede Veränderung sehen“, erklärt Schmidt. Selbst wenn der passionierte Rinderzüchter zu Hause ist, kann er über sein Smartphone alles steuern und überwachen. Steht er morgens auf, schaut er sofort in sein Laptop. „Kommt er mit schlechter Laune auf Arbeit, weiß ich, dass es einer unserer Kühe nicht gut geht“, verrät Klaus-Jürgen Plöthner. Das Publikum muss weiter schmunzeln. „Die Tiere sind mittels Digitalisierung durchsichtig. Mehr als wir“, setzt er nach. „Auch das Wiederkäuen kann mittels Technik kontrolliert werden.“ Am Kuh-Halsband befindet sich ein kleiner Kasten, der es aufzeichnet“. Kaut das Tier nicht, hat es entweder keinen Appetit oder ist vielleicht krank. Neben Juno fährt ein weiterer Roboter durch einen der zwei Gänge. Discovery schiebt den Kot durch Spalten, die mit Immissionsklappen versehen sind, in die darunter liegenden Kanäle. Von dort aus gelangt die Gülle in die Biogasanlage. Deren Strom heizt auch das Kuhcafé.





Sandbettwaben nehmen Wärme auf

Automatisiert ist ebenso das Einstreuen. Über Rohrleitungen gelangt nach Entstauben und Zerkleinern frisches Stroh in jede bequeme Liegebox. Darunter befindet sich noch eine Sandbettwabe, um Feuchtigkeit und Wärme aufzunehmen. Am liebsten mögen es die Tiere zwischen minus fünf und plus 15 Grad Celsius. Eine Klimaanlage reguliert Schwankungen.

Tragende Kühe kommen 50 Tage vor der Geburt in extra Boxen. Den Überwachungskameras entgeht also nichts.

Jana Senf und Tochter Paula überrascht die viele Technik. „Ich habe den Eindruck, dass das Tierwohl eine sehr große Rolle spielt und nicht nur die Leistung“, so die Pädagogin aus Gera. Um jenes kümmern sich die fünf Mitarbeiter.

Weil die Kühe in Kauern optimale Bedingungen vorfinden, geben sie viel Milch und leben lange. Eine dieser Damen ist Annelotta, geboren am 12. März 2008. Sie bringt es bisher auf 154.000 Liter in ihren Leben. Auch Annelotta kann im Kuhcafé beobachtet werden, das für Verbraucher und Landwirte ein Treffpunkt geworden ist.