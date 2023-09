Die bis 2018 regelmäßig gefeierte Party „Die Elster brennt" feiert am Samstag ihr Comeback (Archivfoto).

„Die Elster brennt“ endlich wieder in Bad Köstritz

Bad Köstritz. Am Samstag steigt nach längerer Pause wieder das Lichter- und Feuerwerksspektakel auf der Köstritzer Elsterbrücke.

Nach dem Dahlienfest wird auch am kommenden Samstag in Bad Köstritz gefeiert. „Viele haben uns gefragt, ob wir es nicht wieder machen wollen, und nun machen wir es wieder“, sagt Tobias Meißner von der Geraer Veranstaltungsagentur AT-Events und meint: „Die Elster brennt“. Das Licht- und Feuerwerksspektakel auf der großen Bad Köstritzer Elsterbrücke fand über Jahre regelmäßig, aber 2018 zum vorerst letzten Mal statt. Nun also die Neuauflage der Brückenparty bei freiem Eintritt.

Die startet am 9. September um 17 Uhr, die Brücke wird für den Aufbau bereits ab Samstagmittag für den Verkehr gesperrt. Auf der Brücke legt ein DJ auf, es gibt Verpflegung, Stelzenläufer sind unterwegs und es gibt die Feuerwehr zum Anfassen, die Brücke wird außerdem von vielen Lichtern erleuchtet.

Um 19 Uhr startet am Kindergarten ein Lampionumzug zur Brücke, angeführt von der Percussiongruppe Bateristas del Sol, die dann auch noch am Zielort spielen, ehe gegen 21 Uhr der Köstritzer Musiker Michael Kux mit seiner Udo-Jürgens-und Roland-Kaiser-Show auftritt. 22 Uhr gib es dann den großen Höhepunkt: das Feuerwerk. Danach sorgen DJ Wy und Michael Kux noch bis zum Veranstaltungsende um 1 Uhr für Unterhaltung.