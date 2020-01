Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Geraer Fußballwelt in den vergangen 36 Jahren

1984 war die Geraer Fußballwelt noch geordnet wie seit 30 Jahren. In der DDR-Liga spielte Wismut Gera, dahinter kamen neben Dynamo Gera an die 30 Geraer Vereine.

Elektronik Gera sollte auch im Fußball die erste Geige spielen

Doch war schon klar, dass der Uranbergbau der Wismut künftig geringere Bedeutung haben würde. Die Zukunftsindustrie, in Gera verkörpert durch den VEB Elektronik, sollte auch im Fußball die erste Geige spielen. Von den Umbrüchen im Geraer Fußball berichtet Dieter Müller am Freitag, dem 10. Januar, ab 18 Uhr in den Räumen des Kulturbundes Gera in der Greizer Straße 39.

Wimpel der Betriebssportgemeinschaft BSG Elektronik Gera Foto: Dieter Müller

Doch es kam anders. 1990 geriet die alte Ordnung im Fußball der Stadt aus den Fugen. Ehrenamtliche übernahmen die Führung in den Vereinen, die vorher von gut honorierten Hauptamtlichen geleitet wurden. Jeder Verein lebte im Spannungsfeld von Fußballspiel, ökonomischen Interessen und Persönlichkeiten an der Vereinsspitze. Die Idee, eine Geraer Mannschaft hochklassig spielen zu sehen, musste diese Aspekte „unter einen Hut“ bringen.

Insolvenzen von mehreren Vereinen

Doch der 1. SV Gera geht 2003 in die Insolvenz, führt aber den Spielbetrieb in der Bezirksklasse fort. Die Abteilung Fußball des TSV gründet mit der Fußballabteilung des SV 1861 Liebschwitz den 1. FC Gera 03, der 2007 in die Oberliga Nordost aufsteigt. Nach einer Saison verpasste man knapp den Aufstieg.

Auf Initiative der Abteilung Fußball des 1. SV Gera fusioniert er mit dem reinen Fußballverein FC Blau Weiss Gera und dem KFC Dynamo (Kinder-Fußball) zum FV Gera Süd. Jener wird 2009 in BSG Wismut Gera umbenannt. Am 30. November 2011 stellte der Vorstand des 1. FC Gera 03 beim Amtsgericht Gera Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Verein wird aufgelöst, die Jugendabteilung nannte sich am 1. Juli 2012 in JFC (Jugendfußballclub) Gera um.

Aus finanziellen Gründen steigt die BSG Wismut 2019 freiwillig aus der Oberliga ab und spielt seither in der Landesliga Thüringen. Höherklassiger Fußball in Deutschland, so Müller, habe schon lange nichts mehr mit „der schönsten Nebensache der Welt“ zu tun. Es gehe nur noch um Gewinne und deren Maximierung und Reputation der „Macher“. Die Geraer Entwicklung könne man überall beobachten.