Anwohner haben den Stein schon gesucht. Er blieb unauffindbar. Seit Anfang Oktober und damit auch während des Stadtfestes Höhlermeile klaffte ein Loch auf dem südlichen Gehweg der Geraer Sorge.

Wo er abgeblieben ist, kann auch die Stadtverwaltung nicht erklären, die wir am 6. Oktober anfragten. „Der eine fehlende Klinker wird kurzfristig vom Bauhof der Stadt Gera wieder eingesetzt“, heißt es aus dem Rathaus in der Antwort vom 9. Oktober. Das Loch ist inzwischen mit einem Stein geschlossen. Eine Unfallgefahr ist damit beseitigt.

„Die Gehwege im Stadtzentrum werden einmal wöchentlich kontrolliert. Die letzte Kontrolle fand am 29. September 2020 statt. Hier war der Schaden noch nicht erkennbar“, wird auf die Frage unserer Redaktion geantwortet, in welchem Rhythmus die Fußwege in der Innenstadt kontrolliert werden. „Es erfolgen durch den Bauhof regelmäßige Instandsetzungsarbeiten auf der Sorge“, heißt es weiter. Zu einer solchen gehörte auch vor etwa zwei Wochen die Reparatur des im Mai herausgebrochenen Pflasters rund um einen Papierkorb.

Komplettreparatur ab Dezember geplant

Doch der lose Stein ist letztlich nur ein Beleg für den Zustand des südlichen Gehweges auf der Sorge. Viele andere klappern lose und ragen dabei als Stolperfalle heraus. Auf die Frage unserer Redaktion, ob auch hier eine Komplettreparatur wie vor zwei Jahren auf der anderen Straßenseite geplant sei, bestätigt die Stadtverwaltung Gera derartige Pläne. Die Bauleistungen zur Reparatur des südlichen Gehweges zwischen Johannisstraße und Humboldtstraße würden sich derzeit in einer öffentlichen Ausschreibung befinden. „Dieser Abschnitt ist geplant, von Dezember 2020 bis April 2021, je nach Witterungsverhältnissen, zu sanieren“, heißt es weiter.

Als Grund für die im Oktober 2018 auf der anderen Straßenseite durchgeführte Reparatur, bei der neue Steine verlegt wurden, nannte die Stadtverwaltung damals eine in den 1990er-Jahren nicht durchgängig eingebaute zehn Zentimeter dicke Betonschicht.