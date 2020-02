Gera. Der Streifen „The Royal Train“ ist im Filmclub-Comma in Gera zu erleben.

Die Hüterin der Krone ist in Gera

Auf den Routen des königlichen Zugs macht der österreichisch-rumänische Dokumentarfilm „The Royal Train“, der am Donnerstag und Freitag im Geraer Filmclub-Comma zu sehen ist, die Bruchlinien der europäischen Geschichte in der Moderne erkennbar und erzählt davon auf sehr unterhaltsame Weise.

Sie ist die „Hüterin der Krone“ einer Monarchie, die es längst nicht mehr gibt: Margareta von Rumänien. Die Prinzessin betreibt seit Jahren in der Republik Rumänien mit großem, manchmal komischem, meist bierernstem Protokoll Lobbyarbeit für eine Rückkehr ihres Hauses an die Staatsspitze. Der „Königliche Zug“ spielt dabei eine wesentliche Rolle. In Rumänien, das nach den vielen Regimewechseln im 20. Jahrhundert Kontinuität und Orientierung sucht, ist das ehemalige Königshaus auch heute noch für etliche Menschen bedeutsam. Auf dieser Hoffnung gründet auch die Arbeit von Margareta von Rumänien, der Tochter des letzten rumänischen Königs Mihai I.

Einmal im Jahr fährt sie als „Hüterin der Krone“ mit ihrem Gefolge in einem „Trenul Regal“ durchs Land und macht in den entlegensten Winkeln Rumäniens halt. Die Zugfahrt ist Volksfest und politische Kundgebung zugleich, denn offen wird für die Anerkennung des Königshauses geworben.

Regisseur Johannes Holzhausen beobachtet verschmitzt die oft skurrilen und sehr komisch wirkenden Anstrengungen, die rund um diese Reisen in die Vergangenheit gemacht werden: Nach historischem Vorbild fährt Margareta mit ihrer Entourage im Salonwagen durch das Land und wird von Menschen gefeiert, für die das Königshaus ein bedeutender Identitätsfaktor ist.

Der Film ist am 20. und 21. Februar, jeweils um 20 Uhr, im Filmclub-Comma in der Heinrichsstraße 47 in Gera zu sehen.