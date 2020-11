Erst vor einigen Tagen ist Bernd Krüger mit seiner Frau über die Lasur gewandert. „Wir waren sehr beeindruckt. Gerade im Herbst scheint es, als sei man im Grimm’schen Märchenwald. Auch findet sich hier auf engstem Raum ein erstaunlicher Artenreichtum an Pflanzen und Tieren“, schwärmt der Geraer.

455 Pflanzen wie Stieleichen und Robinien, davon 43 gefährdete beziehungsweise geschützte Arten und sechs Orchideen wie Großes Zweiblatt oder Vogel-Nestwurz, gedeihen hier. 82 Vogelarten, davon 20 gefährdete oder geschützte; elf Säugetiere, von denen drei Fledermausarten auf der Roten Liste stehen, 109 Wildbienenarten, davon 37 auf der Roten Liste sowie 319 Käferarten sind auf der Lasur heimisch. Detailliert hat dies Wolfgang Klemm, lange Zeit Vorsitzender und mittlerweile ehrenamtliches Mitglied des Naturschutzbeirates, aufgelistet.

Regional bedeutsamund geschätzt

Bernd Krüger, ehemaliges Stadtratsmitglied (Die Linke), engagiert sich seit langem für diesen Landstrich und hofft, dass das 99,7 Hektar große Areal endlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen wird. „Im Bewusstsein vieler Geraer ist die Lasur schon immer ein schutzwürdiger Raum und auch fachlich längst als Schutzgebiet von überregionaler Bedeutung bewertet“, argumentiert er.

Bei der Einwohnerfragestunde vor der Stadtratssitzung am 5. November befragte Bernd Krüger Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zum aktuellen Stand, zumal diesem Vorhaben ein schier endloses Prozedere voraus ging. Denn schon im Oktober 2011 hatte sich der Geraer Stadtrat mit einem Beschluss zur Ausweisung der Lasur als Naturschutzgebiet bekannt und die Verwaltung beauftragt, die Bestätigung durch die zuständige Landesbehörde zu beantragen.

Die Unterlagen wurden damals auch eingereicht. „Jetzt haben wir 2020. Das alles dauert mir etwas zu lange und deshalb frage ich auch als Nichtstadtratsmitglied, was aus unseren Beschlüssen wird“, kommentiert Bernd Krüger dazu.

Schon in den 30ern Schutzstatus angestrebt

Der Vorschlag für einen Schutzstatus ist dabei keineswegs neu. Schon im Jahre 1935 soll an den damaligen Oberbürgermeister ein Brief mit dem Vorschlag gegangen sein, den Schutz der Lasur einzuleiten. „Weil 1936 die Naturschutzstelle aufgrund der Festlegungen des Reichsnaturschutzgesetzes gegründet werden musste, fand sich im September 1936 auf der Vorschlagsliste der Schutzgebiete die Lasur als Nummer 1.

Der Weltkrieg unterbrach diesen gesamten Prozess. Dadurch blieb die endgültige Bestätigung aus“, kann Wolfgang Klemm dazu berichten. „Die Lasur erstreckt sich im südöstlichen Stadtgebiet, in den Gemarkungen Collis, Kaimberg, Pforten, und Zwötzen. Sie ist der östlichste Sporn des Zechsteins, der über Rotliegendem liegt. Dieser Zechsteinkalkbruch als kleiner Teil der Lasur existierte bereits in den 50er Jahren als Flächennaturdenkmal. Über die Ausweisung der gesamten Lasur wurde jedoch jahrelang gestritten“, so Wolfgang Klemm.

Begehung auf der Lasur. Das Gebiet soll als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Foto: Peter Michaelis

Zu DDR-Zeiten galt die Lasur als ein Landschaftsschutzgebiet. „Das Problem war jedoch, dass dafür keine Belege existieren. Außerdem ist die Auslegung als Naturschutzgebiet eine noch höhere Kategorie. Im Jahre 2005/06 wurde also dieser Vorschlag wieder aufgegriffen und im Auftrag der Stadt ein Gutachten erstellt, worauf schließlich der Stadtratsbeschluss 2011 fußte.

Bernd Krüger begeisterte die Idee außerordentlich, sodass er sich für Wanderungen auf der Lasur den Baumfreunden anschloss. „Das Thema Natur und Umwelt sollten wir viel stärker in der Kommunalpolitik verankern“, findet er.

Dabei weiß der, dass die Stadt große Probleme mit dem Vollzug der Naturschutzverordnung haben wird. „Beispielsweise beinhaltet diese, dass bei Verstößen gegen die Regeln Ordnungsstrafen bis zu 50.000 Euro möglich sind. Nur hat die Stadt keine Handhabe, dies durchzusetzen. Das ist schade“, bedauert Bernd Krüger, der bei seiner letzten Wanderung beispielsweise eine Feuerstelle registrierte, die irgendwer angelegt hatte.

Bernd Krüger (links) und Wolfgang Klemm bei der Begehung der Lasur. Foto: Peter Michaelis

Engagierte Geraergesucht

„Dabei ist das Areal viel zu wertvoll, um es sich selbst zu überlassen“, findet er. Aus diesem Grund ist der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt auch jeder Geraer willkommen, der sich ehrenamtlich für die Lasur engagiert. Zufällig im September 2020 – und damit fast zeitgleich zu Bernd Krügers Anfrage – wurden die Genehmigungsunterlagen von der zuständigen Landesbehörde nach Gera gesandt, um sie öffentlich auszulegen.

Blick Richtung Zwötzen und Lusan Foto: Peter Michaelis

„Wenn diese öffentliche Auslegung dann durch ist, erfolgt die Bestätigung und danach die entsprechende Ausschilderung mit Tafeln und Schildern“, erklärt Bernd Krüger. Bis dahin, ist er sicher, wird er noch etliche Male über die Lasur wandern, nach dort heimischen Pflanzen wie dem Bleichen Waldvöglein und der Türkenbundlilie Ausschau halten und natürlich auch den herrlichen Ausblick von dort auf Geraer Stadtteile wie Lusan und Zwötzen genießen.