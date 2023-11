Die Nikoläuse vom Steinweg in Gera suchen Unterstützer

Gera. Bar-Betreiber Mirko Bergner und seine Helfer wollen 800 Geschenkebeutel für den Wichtelumzug am Nikolaustag in Gera packen.

Nicht weniger als 800 Kinder wollen am Nikolaustag Mirko Bergner und sein Team on der Bar Steinweg 1 beschenken. Genau so viele Geschenktüten wollen gefüllt werden, um sie am 6. Dezember zu verteilen, wenn der traditionelle Wichtelumzug im Rahmen des Märchenmarktes im Steinweg entlang führt. Ab 18 Uhr erwarten Nikolaus und Weihnachtsmann den Umzug vorm Steinweg 1.

Um alle Tüten richtig prall füllen zu können, suchen Bergner und seine Helfer noch weiter Sponsoren, die die Aktion mit Sachspenden wie Schokoweihnachtsmännern, anderem Naschkram, aber auch Obst unterstützen – oder mit den finanziellen Mitteln dafür. „Es geht eins zu eins an die Kinder“, sagt Bergner: „Und was übrig bleibt, bringen wir zum Schlupfwinkel, ins SOS Kinderdorf, ins Mutter-Kind-Heim und ins Kinderhospiz Jena.“ Die Sponsoren werden auf den Weihnachtsbeuteln verewigt.

Er versuche immer wieder, mit solchen Aktionen etwas für die Stadt und die Kinder zu tun, sagt Bergner. So zum Beispiel im September mit einem großen Kindertagsfest. Dass er damit auch seine Bar bekannter macht, sei ein schöner Nebeneffekt, aber nicht das Hauptanliegen. Einen Verein für derlei Projekte zu gründen, sei erst einmal nicht geplant, sagt er auf Nachfrage.

Wer die Wichtel-Überraschung unterstützen möchte, kann das direkt vor Ort im Steinweg 1 oder nach Kontaktaufnahme über die Facebookseite der Bar oder Telefon: 0172/724 07 75.