Die Nörgelsäcke kommen nach Gera

Das Kabarett Nörgelsäcke darf spielen – zumindest unter freiem Himmel. Ende August gastiert es in Gera. Am 29. August, um 20 Uhr und am 30. August um 16 Uhr, werden im Garten der Galerie M1 in Gera „Die Gerüchteköche“ aufgeführt.

Zuvor, am 27. August, 19.30 Uhr, spielen die Nörgelsäcke „Das Kaff der guten Hoffnung“ auf dem Probst-Hof in Kummer, am 28. August, 19.30 Uhr, „Rad ab, oder was?“ im Gößnitzer Freibad. Die Platzkapazität ist aufgrund der Wahrung der Mindestabstände bei allen Veranstaltungen stark begrenzt. Bei Regenwetter sind die Zuschauerplätze überdacht. Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften.

Karten für die Vorstellungen gibt’s im Fotohaus Engemann, Telefon 034493/2 16 45 oder online unter www.kabarett-noergelsaecke.de sowie bei der Altenburger Tourismus GmbH, der Tourist-Info Altenburg und dem Bürgerservice Schmölln. Restkarten an der Abendkasse, Telefon 034493/7 25 80.