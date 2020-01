Die Not mit dem stillen Örtchen

Besucher der Stadt müssen ausharren, wenn sie müssen. Im Zentrum von Gera gibt es keine öffentliche Toilette mehr und das seit 2016. Darüber wundert sich Karl Frank. Er ist geschäftlich viel unterwegs und kennt das dringende Bedürfnis „Ein Pissoir fürs kleine und große Geschäft gehört ins Herz einer Stadt“, meint der 45-Jährige und schmunzelt. „In vielen Städten zeigen sogar Schilder den Weg zur Erleichterung.“ Frank weiß inzwischen, wohin er gehen muss.

Der Stadtverwaltung ist das Problem mit dem nicht vorhandenen stillen Örtchen bekannt. Oberbürgermeister und Beigeordnete hatten sich dem Thema angenommen. Im September vergangenen Jahres lag dem Fachdienst Hochbau und Liegenschaften der Auftrag vor, die Toilette am Park der Jugend „schnellstmöglich“ nutzbar zu machen. Die Planungsarbeiten haben begonnen, hieß es damals aus der Stadtverwaltung. Inzwischen wurden die Kosten für die Instandsetzung des Toilettengebäudes ermittelt. Dazu zählen die bauliche Hülle, die Haustechtechnik und die Grundleitungen. 150.000 Euro würde voraussichtlich die Ausgabe betragen. „Aufgrund der Höhe… und der vorhandenen Instandhaltungsmittel“, so die Behörde, „ist zu entscheiden, ob diese Investition prioritär ist.“ Also den höchsten Stellenwert hat. Wer muss, dürfte dies zweifellos so empfinden. Eine abschließende Beurteilung stehe noch aus. Vorerst ist nun wieder Ruhe ums stille Örtchen eingekehrt.

Den Besuchern der Stadt bleibt nichts weiter übrig, wie gewohnt in Cafés und Restaurants im Zentrum nachzufragen, wenn es eng wird. „Wir weisen keinen ab“, sagt Ingo Nicklaus, Inhaber des Österreichers am Markt. „Gäste zahlen natürlich nichts, andere sollten. Vor unserer Toilette hängt eine Spendenbox, in die jene ihren Obolus hineinwerfen sollten. Vierteljährlich machen wir einen Kassensturz. Für das eingenommene Geld laden wir zwei Mal im Jahr Mädchen und Jungen aus dem Kinderheim in Ernsee zum Frühstück ein.“ Nicklaus ist der Ansicht, eine Stadt wie Gera brauche eine öffentliche Toilette. Eine solche könne sich durch Werbung finanzieren, wäre sein Vorschlag.

„Andrang herrscht auf unserem Klo vor allem bei Stadtfesten“, berichtet Gabriele Maisel, Servicekraft vom Süßen Winkel. 50 Cent kostet die Benutzung für Fremde. „Allerdings dürfen alle unter 18 Jahre nicht rein, da wir eine Rauchergaststätte sind.“ Maisel plädiert für eine Toilette in der Innenstadt. Die gehöre doch zur Willkommenskultur.

Reisegruppen, die sich vorab nach Parkplätzen und Stadtplänen in der Gera-Information erkundigen, werden darauf hingewiesen, schnell noch eine Raststätte oder Tankstelle vor der Ankunft zu nutzen. „Einzelne Touristen, die bei uns etwas kaufen, dürfen kostenlos aufs WC, der Rest bezahlt den üblichen Preis von 50 Cent. Gruppen nehmen gern den Hinweis auf, die Gera Arcaden aufzusuchen“, sagt Julia Baumgärtner, Leiterin der Information.

Durchschnittlich hat das Einkaufszentrum am Tag 22.500 Besuche. „Die Toiletten sind bei uns seit einigen Jahren frei“, berichtet Centermanager Rolf Wernicke.

Geschäftsmann Karl Frank hat eine Lösung für die Notdurft parat: Gute Beispiele nachahmen. „In manchen Städten wie in Lübeck finden sich an Restaurants Aufkleber mit dem Hinweis auf eine freundliche und nette Toilette. Diese darf kostenlos genutzt werden. Eine feine Sache.“