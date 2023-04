Die Originellsten und Schnellsten beim Gera Arcaden Firmenlauf gesucht

Vergangenes Jahr war neuer Teilnehmerrekord bei Firmenlauf in Gera 185 Teams von mehr als 70 Unternehmen nahmen teil

Gera. Anmeldung für das sportliche Ereignis durch die Innenstadt ist sofort möglich.

Auch in diesem Jahr findet der beliebte Gera Arcaden Firmenlauf statt. Am 5. Juli werden Hunderte Teilnehmer aus Unternehmen der Region erwartet, um gemeinsam in der Innenstadt von Gera sportlich aktiv zu werden.

Die Laufstrecke führt durch die idyllischen Straßen und Plätze und bietet somit eine Gelegenheit, das Zentrum anders kennenzulernen. Die Teilnahme ist für Unternehmen und ihre Mitarbeiter in Vierer-Teams möglich. Dabei können reine Frauen- und Männermannschaften oder Mixed-Teams gebildet werden. Los geht es um 18.30 Uhr. Starter haben bis 20 Uhr Zeit, die Strecke zu bewältigen.

Neben dem sportlichen Aspekt steht auch das Teambuilding im Vordergrund. Der Gera Arcaden Firmenlauf bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter zu stärken und gleichzeitig neue Kontakte zu knüpfen.

Auch in diesem Jahr gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik und Verpflegung. Zudem werden die Sieger in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, darunter die schnellsten Teams, der schnellste Chef, die schnellste Chefin und das originellste Kostüm.

Die Anmeldung für den Gera Arcaden Firmenlauf ist ab sofort möglich. Interessierte können sich bis zum 4. Juli registrieren. Weitere Informationen zu den Teilnehmerbedingungen und zur Anmeldung sind auf der offiziellen Website des Firmenlaufs zu finden: www.geraer-firmenlauf.de