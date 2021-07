„Die OTZ gehört doch zu Gera": Wünsche und Anregungen der Leser zur Jubiläumstour

Gera. Die Ostthüringer Zeitung feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Aus diesem Anlass sind wir auf Jubiläumstour. Eine Station davon war der Geraer Markt am Donnerstag.

„Die OTZ gehört doch zu Gera. Man will informiert sein“, bekräftigte Sigrid Bergner als eine der ersten Neugierigen an unserem Stand. Gerade in der Pandemie hat die Zeitung sie gut informiert – über das gesamte Coronageschehen, über die Impfzentren, erzählt die 66-Jährige. „Kommentare, die Denkanstöße geben und Berichte, die realistisch sind, finde ich super“, so Sigrid Bergner. Zuerst schaue sie sich die Überschriften an und entscheide dann, was sofort gelesen wird, sagt sie schmunzelnd.

Nun holt sie sich relativ oft eine Ausgabe. Dabei sei sie viele Jahre Abonnentin gewesen. „Dann wollte ich jedoch den Urlaubsservice nutzen. In der Zeit der Abwesenheit sollte die Zeitung woanders eingesteckt werden. Aber das hat überhaupt nicht geklappt“, berichtet sie enttäuscht und betont: „Wenn es als Service angeboten wird, muss ich mich darauf verlassen können.“ Nach wie vor bevorzugt sie die Papierform. „Ich nehme sie wie ein gutes Buch gern mit auf Reisen und selbst meine Schwester in Mönchengladbach liest sie. Dass die Zeitung bald nicht mehr in Erfurt gedruckt wird, macht sie ein wenig traurig.

Seit 30 Jahren schaut Rudolf Vödisch in die OTZ. Ihm brennt ein Thema auf den Nägeln: die stets weiter sinkende Lebensqualität in Bieblach-Ost. 1990 sei er in diesen Stadtteil gezogen, fand ihn schön angelegt. „Aber die Infrastruktur bricht immer mehr weg, vor Kurzem hat in der Schwarzburgstraße noch die letzte Apotheke geschlossen. Früher gab es jede Menge mehr und selbst eine Bibliothek-Außenstelle“, erinnert er sich wehmütig. Der größte Aufreger für ihn sei jedoch, dass ausgerechnet die grüne Oase vor der Haustür für eine Unternehmensansiedlung weichen soll. „Vor Kurzem wurden dort noch Bäume angepflanzt. Eine Ausgleichsfläche in Lusan nützt uns und gerade älteren Leuten nichts“, sagt er. Er sei insbesondere vom Oberbürgermeister enttäuscht.

Seit rund 20 Jahren gehört für Ramona Hädrich die Lektüre der Heimatzeitung dazu. Als Thieschitzerin ärgert sie sich über die Pflege der Straßenränder, die oft vernachlässigt werde. „Das könnten Sie mal im Bild festhalten. Im Vergleich zum Landkreis Greiz ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ Auch bezüglich Straßensanierung bittet sie uns nachzuhaken, was wir tun werden.

Für Ilona Hohlfeld, tätig bei der IHK, ist die Zeitung regelrecht zur Pflichtlektüre geworden. „Gerade bezüglich unserer Firmen oder Neuansiedlungen muss ich auf dem Laufenden sein. Deshalb ist es schön, wenn die Zeitung schon frühmorgens im Briefkasten ist.“

