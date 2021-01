Lars Langethal, neuer Chef der VG Münchenbernsdorf: Die Region braucht ein Tourismuskonzept

Lars Langethal ist seit dem 1. Januar der neue Chef der Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf mit ihren knapp 6000 Einwohnern. Der 37-jährige diplomierte Verwaltungswirt war zuletzt im Bundespolizeipräsidium Potsdam tätig und für die Umsetzung von EU-Förderrecht zuständig.

Was war Ihre erste Amtshandlung?

Ich habe einen Corona-Plan für interne Abläufe erstellt.

Gab es keine Hygienemaßnahmen?

Doch. Sie wurden präzisiert. Es wurden zwei Gruppen gebildet, die untereinander keinen Kontakt haben. Erkrankt eine Mitarbeiterin, muss nur eine Gruppe in Quarantäne.

Wie viele Mitarbeiter hat Ihre Behörde?

Zwölf.

Warum haben Sie der Großstadt den Rücken gekehrt?

Es gab für mich zwei Optionen, zurück in die Heimat oder für die EU in Brüssel zu arbeiten. Dorthin wollte meine Frau nicht. Einen Job für sie in Brüssel zu finden, war schwer. Nur Hausfrau sein, lehnte sie ab. Also habe ich mich für Münchenbernsdorf entschieden. Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Potsdam war mein Einsatzort, meine dienstliche Heimat. Bereits 2013 fassten wir den Entschluss zurückzukehren. Seitdem bin ich immer hin und her gependelt.

Also suchten Sie einen neuen Job?

Ja, und deshalb habe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf beworben.

Welche Erfahrungen bringen Sie mit?

Dinge pragmatisch und neutral zu sehen, zeitnahe Lösungen zu finden. Ich möchte Dinge vorantreiben und vor Ort mitgestalten und das zu 120 Prozent.

Konkret bitte!

Unsere Verwaltung ist ein Dienstleister für die acht Gemeinden, die zur VG gehören. Politische und wirtschaftliche Entscheidungen treffen die Bürgermeister und ihre Räte. Aber die VG kann Themen vorbereiten.

Zum Beispiel?

Wo könnten Investitionen vorgenommen werden. In der Stadt gibt es viele leerstehende Gebäude, die einer Nutzung zugeführt werden sollten. Als Verwaltung können wir selektieren, was in der Umsetzung realistisch ist. Wofür bekommen wir Fördermittel? Ich weiß, wie das Fördermittelgeschäft läuft.

Bürgermeister und Gemeinderäte sehen ich als Bindeglied zwischen Bürgern, der Verwaltung und Entscheidungsträgern.

Was möchten Sie noch auf den Weg bringen?

Die Verwaltungsgemeinschaft hat kein Tourismuskonzept. Das brauchen wir, um Gäste anzulocken. Wir werden vorerst keine Wochenurlauber in die Region bringen, sondern Tages- und Wochenendtouristen. Dafür müssen vorhandene Wander- und Radwege gut ausgeschildert sein, um sie im Internet zu präsentieren. Es geht nicht darum, neue Attraktionen zu schaffen, sondern Vorhandenes besser zu vermarkten. Münchenbernsdorf war und ist eine Teppichstadt, ein Pfund, mit dem wir wuchern sollten.

Durch Corona wird aber in den Haushaltskassen noch weniger Geld für Projekte sein.

Deshalb ist es wichtig, sich für das Gemeinwohl über die Vereine hinaus einzusetzen. Lebt es sich in einer Gemeinde gut, werden sich viele Bürger engagieren.

Wie gut kennen Sie deren Befindlichkeiten?

Im Vorfeld habe ich alle Orte abgefahren, an Sitzungen teilgenommen und mit allen Bürgermeistern und vielen Einwohnern gesprochen.

Wo finden Sie Ruhe?

Beim Wandern mit meiner Frau und unserem fast zweijährigen Sohn sowie unserem Hund. Außerdem reisen wir gern.