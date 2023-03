Die richtige Entscheidung finden

Ines Jahn-Werner aus Gera ist Diakonin und Sozialarbeiterin in der Diako Thüringen in Gera. Sie schreibt für das Wort zum Sonntag

Kopf oder Bauch. Was ziehe ich an? Fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit? Was esse ich heute? Bis zu 20.000-mal am Tag müssen wir uns entscheiden und damit ist unser Alltag bereits gut gefüllt.

Erstelle ich seitenweise Listen mit dem Für und Wider, lasse ich die Münze entscheiden oder höre ich auf mein Bauchgefühl. Neben dem Internet mit Tipps und Tricks sind auch die Bibliotheken gut gefüllt mit Ratgebern, so dass wir die richtige Entscheidung treffen können. Zudem kennt jeder mindestens eine Person, die bei der Entscheidungsfindung – manchmal ungefragt – mit guten Ratschlägen zur Stelle ist.

Die Entscheidungsfindung ist eine Meisterleistung unseres Gehirns und verlangt viel von uns ab: Kraft und Energie, Geld und Geduld, Tränen und manchmal auch Trennungen.

Zum Leidwesen meines Umfelds bin ich kein spontaner Bauchmensch, der zwar auf sein Herz hört, aber bei komplexen und nachhaltigen Themen um Bedenkzeit bittet, um gern auch mal eine Nacht darüber nachzudenken. Mit meiner Zögerlichkeit warte ich nicht auf Erleuchtung, ich brauche einfach Zeit, um Kopf, Bauch und Herz in Einklang zu bringen, das Für und Wider abzuwägen und vor allem, um mir treu zu bleiben. Ich möchte keine voreiligen Entscheidungen treffen, die mir nicht ähnlichsehen. In der Passionszeit habe ich Zeit und Gelegenheit mich mit mir, meinen Entscheidungen und meinem Leben auseinanderzusetzen. Ansichten, Meinungen und Standpunkte können sich ändern. Ich entwickle mich weiter und lerne dazu. Mein Leben verändert sich. Ich habe jeden Morgen die Möglichkeit zu entscheiden, was ich für ein Mensch sein, wie ich mein Leben gestalten und welchen Beitrag ich für die Welt und Gesellschaft geben will.

Wer Gott ernst nimmt, trifft Entscheidungen für ein Leben in Liebe und Hingabe.