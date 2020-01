Die Salvatorkirche thront seit 300 Jahren über Gera

Es ist nicht höhere Mathematik, die sich mit dem diesjährigen Jubiläum der Salvatorkirche verbindet. Es ist vielmehr eine interessante Entdeckung, die Kirchenführer Nico Boje in der Kirchenchronik machte.

Warum der 25. der Veranstaltungstag wird

1720 wurde die barocke Kirche auf dem Nicolaiberg geweiht, für die drei Jahre zuvor der Grundstein gelegt worden war. Beim Stadtbrand 1780 zerstört, erfolgte am 25. Dezember 1782 die Wiedereröffnung. Als das Innere zum größten heute noch erhaltenen Jugendstilraum in Thüringen umgebaut war, feierte das die Gemeinde ebenfalls am 25. 12. „25 mal zwölf ist 300“, hat Nico Boje gerechnet. Zwölf Mal wird in diesem Jahr am 25. eines Monats ein Jubiläumshöhepunkt gesetzt. Die Zugabe bildet das Nicolaibergfest. Es soll am 26. September, einem Sonnabend, steigen.

1717 bis 1720 wurde die Salvatorkirche nach Plänen des kursächsischen Landesbaumeisters David Schatz erbaut. Der Turmbau war erst 1775 bis 1778 nach einer Turmbaulotterie möglich. Nur zwei Jahre später wurde die Kirche beim Geraer Stadtbrand 1780 zerstört. Foto: Peter Michaelis

Seit November 2018 plant eine Projektgruppe das Jahresprogramm. Der im November 2019 vorgestellte Kalender, der noch zu haben ist, war der erste Paukenschlag. Der zweite folgt nun in diesem Monat. Am 25. Januar um 15 Uhr. Dann wird mit der Dauerausstellung im Kirchenfoyer, die sich der Geschichte des Gotteshauses widmet, auch das Jubiläumsjahr offiziell eröffnet.

Nico Boje, seit 2011 Kirchenführer auf dem Nicolaiberg, hat für die Präsentation historischer Ansichten aus drei Jahrhunderten Partner gefunden. Das Stadtmuseum beispielsweise steuert ein Wolkenornament bei, das im vormals barocken Innenraum hinter dem Altar montiert war. Die Otegau fertigte schon vor längerer Zeit ein Holzmodell, das den Nicolaiberg im 18. Jahrhundert zeigt. Die große Freitreppe gibt es erst seit 1898. Erstmals zu sehen sein werden Bauzeichnungen. Ebenfalls zum Jahresauftakt hat das Buch „Die Salvatorkirche zu Gera“ Premiere. Sein Autor ist Nico Boje. Der Geraer hat sich zu Nachfragen seiner Kirchengäste belesen und sagt heute: „Sie können inzwischen fast mit jeder Frage kommen“.

„Wir wollen nicht nur zurückschauen“, sagt Stefan Körner, geschäftsführender Pfarrer der Stadtkirchgemeinde. „Wir wollen Menschen treffen und erfahren, welchen Blick sie heute auf Religion und Spiritualität haben“. Deshalb habe man Edwin Tostlebe vom Vorstand des Kunstvereins freie Hand bei der Planung der Ausstellungen mit bildender Kunst gegeben. „Unser Ziel ist maximaler Kenntnisgewinn. Wir wollen als Kirche lernen, die Binnenwahrnehmung abzulegen“, sagt der Pfarrer.

Mit Ausstellungen auf Kirche neugierig machen

„Mein Anspruch ist es, mit den Ausstellungen Menschen in die Kirche zu holen, die noch nie hier waren“, sagt Edwin Tostlebe. Er will mit dem, was ihn auch interessiert, in den Kirchenraum locken. Den Anfang macht Künstler Thomas Prochnow, geboren in Gera, mit einer Rauminstallation, die ab 25. Februar zu sehen sein wird. Konrad Masiero, ein gebürtiger Leipziger, schlägt ab April die Brücke von der alten in die Jetztwelt, meint der Kurator, der ab September selbst der Frage nachgeht, wie viel Platz Gott in der digitalen Welt hat. Dazwischen gibt es Musik. Kirchenmusiker Martin Hesse hat Künstler für Jazz und Improvisationen organisiert.

Die größte Last der Feierlichkeiten tragen Ehrenamtliche

„Das meiste schultern die Ehrenamtlichen“, sagt Pfarrer Körner. Dazu gehöre auch die Öffnung der Kirche voraussichtlich ab Ostern in viel größerem Umfang. Weil das so ist, sei das Veranstaltungsprogramm auch „gut finanzierbar“. „Ich hoffe, dass wir mit den Veranstaltungen in der Gemeinde und auch mit den Gästen neu ins Gespräch kommen“, so Körner.

Aktuell zähle die Stadtkirchgemeinde in Geras Innenstadt 3700 Mitglieder. Sechs Kirchen umfasst diese. Dazu gehören neben der Salvatorkiche auch St. Johannis, St. Trinitatis sowie die Kirchen in Bieblach, Leumnitz und Pforten.

Das Programm:

25. Januar: Start der Dauerausstellung zur Geschichte der Salvatorkirche

25. Februar: Installation von Thomas Prochnow

25. März: Lesung Ullrich Kersten

25. April: Ausstellung Konrad Masiero

25. Mai: Jazzkonzert mit Uta Fehlberg und Kerstin Flath-Fischer

25. Juni: Fotos von Gino Dambrowski

25. Juli: Klanginstallation von Florian Füger und Alexander Neugebauer

25. August: Improvisationskonzert mit Andreas Scotty Böttcher

25. September: Gott 2.0 von Edwin Tostlebe

26. September: Nicolaibergfest

25. Oktober: Jazz meets Prosa

25. November: Kinderfest

25. Dezember: Abschlussgottesdienst