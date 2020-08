Margit Weiß in ihrem Reisebüro.

Gera. Geraerin hat am 2. Januar 2020 ein Reisebüro übernommen, dann kam die Krise

Das Telefon klingelt. Eine Kundin möchte in den Oktoberferien mit ihren Kindern in den Urlaub fahren und das Auto nutzen. Margit Weiß wird der jungen Frau Angebote unterbreiten. „Momentan erledigen wir vieles per Mail und telefonisch. Für die persönliche Beratung vergeben wir Termine.“