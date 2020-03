Die Stadt Gera hat selbst keine Atemschutzmasken

Ivonne Hebel (vorn) und Sindy Oldenburg, Mitarbeiterinnen in der Abteilung Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung des Amtes für Zentrale Steuerung der Geraer Stadtverwaltung, gehören zu den drei Mitarbeitern, die am Unternehmertelefon in der Stadtverwaltung Gera erreichbar sind.

Foto: Sylvia Eigenrauch