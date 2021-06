Die Weidaer Stadtkirche als Hörerlebnis

Weida. „Kirche selbstredend“ heißt ein neues Projekt der Kirchgemeinde, in dem 45 Stimmen zu erleben sind.

„Gemeindeglieder geben unserer Stadtkirche St. Marien ihre Stimme, führen uns durch die Kirche“, so beschreibt Pfarrer Martin Schäfer das neue Hörangebot. „Eine Säule der Empore am Eingang spricht über die Dimensionen des Gebäudes, Mose und Johannes der Taufe erklären uns im Gespräch die Kanzel, der Taufengel ist zu hören, die Evangelisten auf dem Deckel der Taufe, die kleine Orgel an der rechten Seite, der Stand daneben, der Altar und das Fresco, Superintendent Francke und Georg Samuel Dörffel.“ Schließlich werden in einer zweiten Führung die biblischen Geschichten erzählt, die sich hinter dem Bilderzyklus an den Emporen verbergen. Konfirmanden, Jugendliche, Mitglieder des Frauenkreises, der Kirchenchöre, Engagierte in der Offenen Kirche sind zu hören – insgesamt 45 verschiedene Stimmen. Ein Hörerlebnis, das man auch auf verschiedene Tage verteilen kann. Was brauche ich dazu? Ein Smartphone auf dem eine App installiert ist, um QR-Codes zu scannen. Gleich links vor der Stadtkirche auf einer kleinen Säule findet man den ersten Code – bei trockenem Wetter auch den dazugehörigen Flyer, der auch in der Kirche ausliegt. Wer gerne einen Kopfhörer benutzen möchte, könne ihn sich bei den Aufsichtspersonen der Offenen Kirche ausleihen.

Dieses Kirchenraum-Gemeindeprojekt, verbinde die traditionsreiche Stadtkirche mit moderner Technik und dem lebedingen Charme des Gemeindelebens, erklärt Pfarrer Schäfer und dankt allen Sponsoren, Spendern und Sprechern.