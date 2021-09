Diebe entwenden Goldfische aus Teich - Mountainbike aus Keller gestohlen - Hauswand und Garagentor besprüht

Goldfische schwimmen in einem Teich. (Symbolbild)

Gera/Landkreis Greiz. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Diebe entwenden Goldfische aus Teich

Im Zeitraum von Sonntag, ca. 17.30 Uhr, bis Montag, ca. 11.30 Uhr, sind Unbekannte in den Garten eines 31-Jährigen in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Gera eingebrochen und haben hieraus mehrere Goldfische entwendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ließen die Unbekannten hierzu das Wasser des im Garten befindlichen Teiches ab.

Die genauen Umstände des ungewöhnlichen Diebstahls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht des Weiteren im Rahmen ihrer Ermittlungen Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Tel.: 0365-8290 an die Polizei in Gera zu wenden.

Mountainbike aus Keller gestohlen

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Kellereinbruch in der Richterstraße in Gera aufgenommen. Im Zeitraum von Freitag, ca. 16 Uhr, bis Montag, ca. 10.30 Uhr, haben Unbekannte laut Polizeiangaben das Kellerabteil eines 38-Jährigen aufgebrochen und hieraus dessen Fahrrad entwendet.

Dabei handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365-8290 beim Inspektionsdienst Gera zu melden.

Hauswand und Garagentor besprüht

Am Sonntag zwischen 16.30 und 17 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Wand und ein Garagentor eines Hauses in Birkhausen mit schwarzer Wasserfarbe besprüht. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

