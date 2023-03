Diebe haben es in Gera auf Mazda abgesehen

Gera. Am Montag oder am Dienstag waren Diebe in Gera aktiv. Abgesehen hatten sie es offenbar insbesondere auf einen Mazda.

Einen Mazda CX5 nahmen Diebe ins Visier, als sie sich am Montag oder am Dienstag in der Schillerstraße in Gera aufhielten. Offenbar wollten sie den schwarzen SUV stehlen. Letzten Endes scheiterten die Fahrzeugdiebe allerdings, so dass sie ohne Beutegut von dannen zogen.

Die Kriminalpolizei in Gera (Telefonnummer: 0365/82341465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Dieben geben können.

