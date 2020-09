Diebes-Trio auf auf A4 bei Gera ertappt - Fahndungserfolg

Die Polizisten konnten die Diebe in der Sonntagnacht auf frischer Tat überführen. (Symbolbild)

Gera. In der Sonntagnacht wurden drei Diebe in einer Baustelle auf der A4 beobachtet. Die Polizei handelte schnell. Montagabend hatte die Polizei einen Fahndungstreffer.

Zwei aufmerksame Autofahrer meldeten der Polizei am Sonntag, gegen 00:15 Uhr mehrere verdächtige Personen in der Baustelle auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Gera und Gera-Leumnitz, welche einen Kleintransporter beluden.

Durch den sofortigen Einsatz mehrerer Streifen konnte der mittlerweile losgefahrene Kleintransporter noch in der Nähe festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Laderaum des mit drei Männern (21, 25, 34) besetzten Kleintransporters befand sich laut Polizei hochwertiges Werkzeug, welches augenscheinlich aus einem aufgebrochenen Container der Baustelle stammte.

Die Beamten nahmen die drei Männer vor Ort vorläufig fest. Nach umfangreichen Ermittlungen und enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wurde das Trio am folgenden Montag dem Ermittlungsrichter des zuständigen Amtsgerichtes vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für die mutmaßlichen Einbrecher an.

Fahndungserfolg bei Verkehrskontrolle

Montagabend gegen 21:30 Uhr wurde ein 27-Jähriger in der Schleizer Straße in Gera mit seinem Mercedes kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im Raum Dresden als gestohlen gemeldet wurde. Der 27-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte jedoch ein Haft rechtfertigender Tatverdacht gegen den 27-Jährigen nicht bestätigt werden, sodass die vorläufige Festnahme aufgehoben und der junge Mann wieder auf freien Fuß gelassen wurde. Den Mercedes konnten die Ermittler wieder seinen Besitzer übergeben. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen der Tat dauern an

