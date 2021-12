Diebische Randalierer im Hofwiesenpark - Fotografen klettern auf einsturzgefährdeten Milchhof

Gera Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für Gera.

Diebische Randalierer im Hofwiesenpark

Unbekannte Randalierer hielten sich offenbar in den vergangenen Tagen im Hofwiesenpark in Gera auf, so dass nunmehr die Polizei seit Sonntagnachmittag ermittelt. In verschiedenen Abschnitten des Parks beschädigten die Unbekannten eine Holzbank und brachen eine Spendenbox auf. Dem jedoch nicht genug. Zudem demontierten die Täter eine Bärenfigur von einer Steinsäule und stahlen diese. Die Geraer Polizei (Tel. 0365/ 829-0) sucht im Zuge der Ermittlungen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können.

Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Zeugen meldeten am Sonntagnachmittag der Geraer Polizei, mehrere Personen auf dem Dach den alten "Milchhofes" in der Industriestraße bemerkt zu haben. Unverzüglich rückten mehrere Polizeistreifen zu dem abgesperrten sowie einsturzgefährdeten Gebäude aus. Bei einer Absuche des Geländes konnten insgesamt vier Personen zwischen 14 und 28 Jahren angetroffen werden, welche Fotos fertigten. Die Personen wurden aufgefordert das Gelände zu verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet, so die Polizei.

Diebstahl an abgestelltem Fahrrad

Nicht zu Scherzen auferlegt war laut Polizei sicherlich ein 35-Jähriger, als er am Sonntag zu seinem abgestellten Fahrrad kam. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr machten sich offenbar Diebe an dem an der Haltestelle der dualen Hochschule im Weg der Freundschaft abgestellten Rad zu schaffen. Sie montierten die vordere Gabel, das Vorderrad, den Lenker, den Sattel, die Kette und die Gangschaltung ab und stahlen diese. Die Geraer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

