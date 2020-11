Diesmal durchhalten

Dass am Kultur- und Kongresszentrum, dem größten Veranstaltungshaus Ostthüringens, unbedingt etwas passieren muss, will man die Baustruktur erhalten und die Betreibung wirtschaftlicher machen, ist seit langem klar. Viel Zeit wurde in der Vergangenheit in ein Konzept für die energetische Sanierung gesteckt. Dann nahm Gera 2018 den Fördermittelbescheid über reichlich 16 Millionen Euro nicht in Anspruch. Doch das ist Geschichte. Jetzt sind Stadtrat und Verwaltung willens, die Aufgabe anzupacken. Sie ist groß. Wie groß sie wirklich ist, dabei dürfte das Aufmaß erhellende Angaben liefern und überraschende Einblicke. Der Würfelaufsatz verbirgt hinter den vorgehängten Fassadenplatten übrigens einen Weg, der die Vermesser überraschte.

Weil sich die Vergabe des Nutzungskonzeptes etwas verzögerte, soll es laut Kulturamtsleiterin nun nicht Ende März 2021, sondern im April vorliegen. Ob das Ziel, die Sanierung 2023 zu starten, gehalten werden kann, soll zunächst davon abhängen, ob der Stadtrat dem Nutzungskonzept für eine Belebung des Hauses zustimmt. Erst danach wird europaweit ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben und kann ihm die Planung folgen. Das braucht langen Atem. Hoffentlich hält auch das Haus so lange durch.