Gera. Auftakt-Gespräch über Möglichkeiten und Chancen der digitalen Teilhabe für Ältere in Gera

Digital Kompass hilft in Gera Senioren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Digital Kompass hilft in Gera Senioren

Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) im TMBZ Gera eröffnet am 4. Februar einen von bundesweit 75 Standorten des Digital-Kompasses. Dieser bietet kostenfreie Veranstaltungen, Online-Vorträge und Materialien für Seniorinnen und Senioren rund um das Thema Internet. Dabei soll es unter anderem um Beratungen zur sicheren Nutzung digitaler Möglichkeiten – von der Onlinebestellung über das Benutzen sogenannter Messengerdienste bis hin zum Umrüsten der Wohnung zum smarten Zuhause gehen.

Das TMBZ der TLM reagiert damit auf die zunehmende Digitalisierung des Alltags auch von Älteren und deren Wunsch nach einem kompetenten Umgang mit den neuen Geräten, Programmen und Apps. Im persönlichen Gespräch oder in der Onlineberatung mit einem Experten kann es auch um Bankgeschäfte oder Behördengänge gehen, die immer öfter am Computer, Tablet oder dem Smartphone erledigt werden.

Zum Start am 4. Februar findet ab 10.30 Uhr die öffentliche Talksendung „Möglichkeiten und Chancen der digitalen Teilhabe von Seniorinnen und Senioren“ im Multifunktionsstudio des TMBZ Gera statt. Anmeldungen bis zum 30. Januar an medienbildungszentrum-gera@tlm.de oder per Telefon 0365 /201020.