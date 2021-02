Digitale Sprechstunde

Eine Frau sitzt in ihrer Wohnung vor einem Laptop, während sie mit weiteren fünf Personen an einer Videokonferenz teilnimmt.

Eltern sind für Jugendliche derzeit in vielen Fragen der erste Ansprechpartner – so auch bei dem Thema Berufswahl. Coronabedingt finden Bildungsmessen und Berufsorientierung nicht statt. Die Handwerkskammer für Ostthüringen bietet nun am Dienstag, 16. Februar, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr Interessierten eine digitale Elternsprechstunde als Videokonferenz beziehungsweise Chat an.

Die Projektmitarbeiterin der „Passgenauen Besetzung“ informiert zu Themen rund um die Berufsausbildung und Karrieremöglichkeiten im Handwerk. Zu Beginn der Sprechstunde gibt es einen kurzen Überblick über den Aufbau und Ablauf der Berufsausbildung. Danach steht die Mitarbeiterin per Videotelefonie oder über den Chat für Fragen der Eltern zur Verfügung.

Unter www.hwk-gera.de/eltern finden Eltern am Veranstaltungstag den aktuellen Link, mit dem sie an der Videokonferenz teilnehmen können. Auch ohne Skype-Konto ist eine Teilnahme an der Videokonferenz möglich. Dies funktioniert beispielsweise mit Google Chrome oder Microsoft Edge direkt über den Browser. Alternativ kann auch die Skype-App heruntergeladen und ohne Anmeldung als Gast teilgenommen werden. red

Weitere Infos gibt es von Juliane Geske, Telefon 0365/8225174 sowie per E-Mail unter geske@hwk-gera.de