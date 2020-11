Digitale Vollversammlung zur Smart City Gera

Das Projekt „Smart City“ geht in Gera in die nächste Runde. Mit der dritten Vollversammlung lädt das Projektteam am 20. November in die digitalen Konferenzräume auf der Projekt-Seite ein. Ab 16 Uhr geht es los. Man freue sich auf einen aktiven Dialog mit den Bürgern Geras.

Unter anderem werden Diskussionsräume für die bestehenden Arbeitsgruppen geschaffen. Alle Interessierten sind in diesen Räumen eingeladen, sich zu den neusten Entwicklungen, Pilotprojekten und Ausblicken auf die Zukunft auszutauschen. Im Vorfeld werden die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse der Arbeit am Projekt „Smart City“ aus den zurückliegenden Monaten in kurzen Videos zusammengefasst, die bereits jetzt zu sehen sind.

„Die aktuelle Krise zeigt, dass wir uns in einem enormen Veränderungsprozess befinden – wie wir arbeiten, wie wir wohnen, wie wir unsere Freizeit gestalten – das alles kann und wird sich nachhaltig ändern werden“, so Geras OB Julian Vonarb (parteilos): „Gera soll in diesem Prozess noch spannender, lebendiger und sozial stabiler werden. Gera soll eine kompakte und zunehmend dynamische Stadt werden und seinen Beitrag zum Klimaschutz erbringen.“

Zur Vollversammlung: https://unser.gera.de/vollversammlung_die_dritte ; Fragen zu Smart City per E-Mail an smartcity@gera.de oder Telefon 0365/83 80