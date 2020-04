Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diszipliniertes Einkaufen auf dem Geraer Wochenmarkt

In der Frühlingssonne Schlangestehen, hieß es am Donnerstagvormittag (02.04.2020) auf dem Geraer Wochenmarkt. Aber bitte den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter beachten. In den allermeisten Fällen gelang dies auch. Die etwa 20 anwesenden Markthändler sind froh, dass der Grüne Markt weiter zu den gewohnten Zeiten geöffnet hat und sie so weiterhin für ihre treue Kundschaft dasein, und existenzsichernde Einnahmen erzielen können. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveticker.