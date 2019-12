Gera. Die Gemälde von Otto Dix sind nun wieder in der ständige Schau im Geburtshaus zu sehen.

Dix-Werke von internationalen Ausstellungen zurück in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dix-Werke von internationalen Ausstellungen zurück in Gera

Das Otto-Dix-Haus Gera konnte wieder bedeutende internationale Ausstellungsprojekte mit wichtigen Leihgaben aus der eigenen Dix-Sammlung unterstützen. Wie die Kunstsammlung Gera informiert, waren Werke des Künstlers unter anderem in Belgien und Österreich zu sehen. Bei der im Tiroler Landesmuseum in Innsbruck zu sehenden Schau waren die Werke „Samenfichte auf der Hammelburg“ (1913) und die Dauerleihgabe der Sparkasse Gera-Greiz, „Holzschlag auf dem Weinberg II“ (um 1913) vertreten.

Ebenso sind die Werke „Winter in Randegg“ und die „Schlittschuhläufer auf dem Bodensee“ aus Kasteel van Gaasbeek, Belgien, wieder im Otto-Dix-Haus eingetroffen, wo sie ihren angestammten Platz in der ständigen Dix-Ausstellung am Mohrenplatz eingenommen haben.