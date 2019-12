Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dixgrundschüler erfolgreich

Meuselwitz. Kreismeistertitel, zwei zweite Plätze und einen dritten Platz holte die zahlenmäßig stärkste Delegation mit 24 Wettkämpfern bei der Kreiseinzelmeisterschaft im Schach in Meuselwitz.

Es war die Geraer Otto-Dix-Grundschule, die bei der Meisterschaft Altenburg/Gera in der U8 und U10 so erfolgreich war. Dabei stand die Dixschule unter vielen Vereinen wie dem VfL 1990 Gera, dem ESV Gera, dem Meuselwitzer SV und dem SV 1861 Liebsch- witz als Schule in einem illustren Feld und holte in der U8 die Titel bei Jungen und Mädchen und in der U10 bei den Mädchen.

Der siebenjährige Ben Zein gewann in der U8 ohne Niederlage vor seinem Schulkameraden aus der Dix-Schule, Jannis Szillat. Nicht ganz zufrieden waren die Betreuer Klaus Amling und Dieter Hilbig mit Bens Bruder Luis, der in der U10 nur Neunter wurde.

Bei den Mädchen in der U8-Altersklasse gewann die Untermhäusein Finja Thieme vor Maria Mühlig. Im großen Feld der unter Zehnjährigen zeigte sich der amtierende Landesmeister Nico Aniol vom VfL Gera sehr souverän. Er gewann alle seine fünf Partien von 2 mal 30 Minuten vor dem Meuselwitzer Valentin Geier und Tayler Engelhardt aus der Dix-Schule.

Bei den Mädchen wurde Tessa Kröller aus der „Deutschen Schachschule“ Otto Dix Kreismeisterin. Sie verlor nur ein Mal und wurde im Feld der immerhin 28 Jungen und Mädchen Gesamtfünfte.

Die Trainer Amling/Hilbig waren mit dem Abschneiden sehr zufrieden und dankten vor allem den vielen Eltern, die ihre Kinder während der sechsstündigen Meisterschaft auf der Meuselwitzer Glaserkuppe begleiteten und den Unternehmen von Jörg Fleischer und Jörg Orzelski für die Bereitstellung der Schul-T-Shirts.