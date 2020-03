Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dixi-Klo in Brand gesetzt - Mehrere Gärten aufgebrochen

Dixi-Klo in Brand gesetzt

Unbekannte setzten am Samstag gegen 14 Uhr ein Dixi-Klo in der Zentastraße in Greiz in Brand. Durch das Feuer geriet ein daneben befindlicher Nadelbaum in Brand. Weiterhin wurden dort gelagerte Baumaterialien beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Greiz zu melden.

Mehrere Gärten aufgebrochen

Unbekannte brachen im Zeitraum von 8. bis zum 14. März in mehrere Gärten in der Talstraße in Greiz ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Aus mehreren Gärten wurden Gegenstände entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.