Dokfilmwoche zum zweiten Mal in Gera

Im September finden die Ostthüringer Dokfilmwochen in Gera und Jena statt. Gezeigt wird unter anderem der Film „Besser Welt als nie“, in dem Dennis Kailing von seiner zweijährigen Fahrrad-Weltreise berichtet.

Gemeinsam mit dem Kino am Markt Jena veranstaltet das Metropol Kino Gera die 2. Ostthüringer Dokfilmwochen vom 3. bis 23. September. Insgesamt 18 Filme sind laut Pressemitteilung in beiden Städten zu sehen, darunter mehrere aktuelle Dokumentationen sowie zwei Premieren. Außerdem werden zu Filmgesprächen Regisseure und Regisseurinnen erwartet, die über ihre Arbeiten sprechen.

Gespräche über Wölfe, die Welt und Sozialismus

In Gera werden Regiegespräche an vier Terminen stattfinden: Thomas Horat spricht am 16. September über seinen Film „Rückkehr der Wölfe“, für den er auf Spurensuche der freilebenden Tiere in der Lausitz, Europa und den USA unterwegs war.

Am 17. September ist Jana Käsdorf, Regisseurin von „Experiment Sozialismus – Rückkehr nach Kuba“ zum Filmgespräch in Gera zu Gast. Für ihre Dokumentation war die Filmemacherin auf Kuba und erzählt vom Land durch die fiktive Figur Arsenios, der nach Jahren im Exil in seine Heimat zurückkehrt.

Um die ganze Welt geht es im Film „Besser Welt als nie“ von Dennis Kailing. Darin berichtet er von seiner zweijährigen Fahrradreise durch sechs Kontinente und 41 Länder. Am 20. September ist er zum Filmgespräch in Gera zu Gast.

Carmen Losmann kommt mit ihrem Film „Oeconomia“ am 22. September nach Gera. Dann spricht sie außerdem mit Interessierten über die Arbeit an der Dokumentation über die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems.

Zusammenarbeit wird wiederholt

Auch die diesjährige zweite Auflage der Zusammenarbeit des Metropol Kinos Gera mit dem Jenaer Kino am Markt wird von der Thüringer Staatskanzlei gefördert. Das ermöglicht den Kinos nicht nur, eine große Bandbreite an Filmen zu zeigen und die Karten zu ermäßigten Preisen zu verkaufen, sondern vor allem auch einige der Filmemacherinnen und Filmemacher einzuladen, was schon im letzten Jahr für fast vollständig ausverkaufte Veranstaltungen sorgte. Da auch im September nur eine eingeschränkte Platzkapazität vorhanden sein wird, empfiehlt es sich dringend, die Tickets vorab online zu kaufen.

Das komplette Programm ist online auf www.metropolkino-gera.de einzusehen. Der Vorverkauf startet ebenfalls online sowie an den Kinokassen am 24. August.