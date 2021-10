Doppelte Chance für Nachtschwärmer in Gera

Gera. Zusätzliche Fahrten aufgrund der Zeitumstellung

Eine doppelte Chance gibt es für Nachtschwärmer in Gera, denn in der Nacht vom 30. zum 31. Oktober werden um 3 Uhr die Uhren wieder eine Stunde zurückgestellt. Aus diesem Grund fährt auf der Straßenbahnlinie 3 ab Lusan/Zeulsdorf die Fahrt 2:25 Uhr einmal zur Sommer- und einmal zur Winterzeit nach Bieblach-Ost. Zusätzlich verkehrt 2:44 Uhr (Sommerzeit) eine Bahn ab der Haltestelle Gleisdreieck zur Heinrichstraße. Diese Bahn verkehrt 2:02 Uhr (Winterzeit) ab der Heinrichstraße wieder zurück nach Lusan. Ab Bieblach-Ost gibt es in dieser Nacht zusätzlich eine Fahrt um 2:02 Uhr (Winterzeit) in Richtung Betriebshof.

Nächtlicher Schienenersatzverkehr

Aufgrund von Arbeiten an der Otto-Dix-Passage müssen sich Fahrgäste der Straßenbahnlinie 3 in den Nächten vom 1. zum 2. November und die darauffolgende zwischen 18:15 Uhr und 3 Uhr im Abschnitt Heinrichstraße - Bieblach-Ost auf Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen. Die Busse des Schienenersatzverkehrs starten in der Heinrichstraße am Bussteig C/blauer Steig. Die Haltestelle Sorge/Markt wird in dieser Zeit nicht bedient. Die Ersatzhaltestellen für die Haltestelle Leipziger Straße befinden sich stadtauswärts in der Berliner Straße und stadteinwärts in der Clara-Zetkin-Straße. Auch für die Straße des Bergmanns sind die abweichenden Ersatzhaltestelle zu beachten. Stadteinwärts befindet sich diese an der Haltestelle der Linie 24, in der Gegenrichtung in der Berliner Straße vor der Einmündung Robert-Fischer-Straße. Von Lusan/Zeulsdorf zur Heinrichstraße verkehrt die Linie 3 ab 18 Uhr bis zu vier Minuten früher.